Читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже тут 7 січня, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 7 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Ви боєць, Овен, тому, коли останнє випробування здалося вам майже сильнішим за вас, це було вражаюче, але ви міцний хлопець, і коли життя сильно вдаряє вас, ви даєте здачі ще сильніше.

Ось чому ви процвітали тим часом, будучи справжнім джерелом натхнення для всіх.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов.

Зміни це частина життя, і це можливість зростати. Не журіться, що речі не залишаються колишніми. Одноманітність – це застій.

Скористайтеся шансом спробувати щось нове. Ви виростете і ніколи більше не будете колишніми, але у хорошому розумінні.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Ви не з тих, хто шукає конфронтації, але коли хтось вирішує висловити свої проблеми вам в обличчя, ви дасте відповідь.

Це ваш шанс бути відвертим та чесним. Якщо чесність — найкраща політика, ви надаєте їм послугу, говорячи про те, що ви дійсно думаєте.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Якщо очі дзеркало душі, вони також є воротами у ваш розум. Ви повинні годувати свій дух гарною їжею.

Зосередьтеся на речах, які підносять ваші думки та почуття. Насолоджуйтесь прекрасними речами, такими як класична або джазова музика, мистецтво та природа.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Жезлов.

Одна річ, яку вам потрібно робити щодня, – це вірити в те, хто ви є.

У тебе багато чудових рис і якостей, Лев, тому, коли ти емоційний, втомився чи відчуваєш невпевненість у собі, нагадай собі про те, що незважаючи ні на що, ти народжений, щоб керувати та перемагати.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений, перевернута.

Немає причин чекати, поки хтось інший ухвалить рішення за вас.

Отже, ви дали людині можливість висловити свою думку, але правда, що рішення приймаєте ви самі. Ви капітан свого корабля та справжній король свого замку.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператриця.

У вас жіночий дух і душа, Терези, тому, коли ви відчуваєте, що вам потрібно багато працювати, це відводить вас від м'якшої сторони вашої особистості. Поверніть ситуацію до балансу.

Зробіть щось, що нагадає вам про вашу ніжну сторону. Добре залишатися вірним тому, хто ти є.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута.

Ви знаходитесь в такому місці, де ухвалювати рішення нелегко. Це може бути поєднання факторів, що викликає плутанину.

Дайте собі час обробити все, що вам потрібно переглянути. Впевненість прийде, коли ви будете готові, і ви побачите, що рішення часто ухвалюються самі собою.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Так приємно поглянути на своє життя та зробити міні-огляд того, як далеко ти просунувся.

Хто б міг подумати, що ти зараз опинишся в цьому місці, правда? Ви так довго думали, що вам кінець, але ні. Ти знову воскресаєш!

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Отже, ви не впевнені, що говорить ваше серце. У вашому житті багато шуму, і це може бути одним із факторів, що перешкоджають вашій здатності чути свій внутрішній голос.

Медитуйте. Зробіть очищення довкілля. Дозвольте собі шанс возз'єднатися зі своєю найвищою силою.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Місяць.

Чи відчували ви себе в пастці останнім часом? Вам може здаватися, що відбувається, але ви не можете цього зрозуміти.

Можливо, якийсь час ви і не знатимете, чому саме ви не можете довіряти, але зрештою істина завжди спливає на світ. Чекати його.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Королева Пентаклів.

Залишайтесь практичними. Іноді справа не в тому, що ви відчуваєте, а в тому, якими є факти. У чому ви бачите найважливішу істину, яку не можете спростувати?

Не живіть у запереченні. Небезпечно заперечувати те, що прямо перед вашими очима.

Джерело: yourtango.

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