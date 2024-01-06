Ваш щоденний гороскоп на 6 січня вже тут із астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Щоденний гороскоп на 6 січня:

Овен

(21 березня - 19 квітня)

Що заважає тобі здійснити свою мрію, Овен? Коли Місяць у Рибах, настав час глянути в обличчя своїм страхам.

Під час цього транзиту страхи можуть здатися не чим іншим, як тінями уяви.

Шокуюче відкриття може допомогти вам побачити речі з більшою ясністю, особливо коли Місяць розмовляє з Ураном у вашому секторі грошей та нерухомості.

Настав час заявити про те, що ви володієте своїм часом та енергією, не турбуючись про те, що інші думають про ваш вибір.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Друзі можуть відвести тебе лише так далеко, Телець, іноді тобі доводиться йти одному.

Місяць у Рибах — це сигнал про те, що потрібно триматися за підтримку інших, приділяючи трохи менше уваги, ніж зазвичай, оскільки через Уран взаємодія видається непослідовною.

Сьогодні зробіть щось, чого ви можете досягти без будь-якої допомоги, і якщо у вас є якісь особисті справи, і у вас є вільний час, щоб їх закінчити, це чудовий день, щоб зайнятися своїми справами.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

На горизонті не за горами бачення роботи мрії або робочої ролі, де ви можете працювати віддалено чи краще контролювати свій час. Вам може здатися, що це нездійсненне завдання, але сьогодні все може змінитися.

Місяць спілкується з Ураном, приносячи енергетичне розуміння та ясність. Ви можете побачити проблему такою, якою вона є насправді, та спосіб її вирішення, на відміну від попереднього.

Зараз не час відмахуватись від своїх ідей. Дійте, Близнюки, ваші мрії можуть стати реальністю.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Що вам заважає зібратися з думками?

Крива навчання може бути крутою, коли ви сподіваєтеся освоїти щось нове, але допомога друга чи когось із ваших знайомих по роботі може стати корисною стратегією, яка дозволяє подолати цей ментальний блок.

Якщо ви знаєте когось, хто природно пояснює речі або може викладати простими словами, його пояснення справді можуть допомогти вам зробити прорив та поглибити свої знання з конкретного предмета.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Місяць у Рибах привертає увагу до ваших спільних ресурсів, а за участю Урану може виникнути раптова потреба у доступі до них.

Вам необхідно ліквідувати деякі активи або ви сподіваєтеся перевести в готівку частину своїх ресурсів?

Знайдіть час, щоб проаналізувати фінансові наслідки будь-якого вибору, який ви повинні зробити, включаючи податкові умови, які це може мати для вас.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Що потрібно вашим відносинам, щоб перейти на новий рівень у бізнесі чи, можливо, у шлюбі? Цей день підтримує проходження курсу з вивчення нових навичок, які допоможуть у вирішенні конфліктів та спілкуванні.

Чи плануєте одружитися наступного року? Якщо ви сподіваєтеся провести релігійну церемонію або ви маєте певні юридичні вимоги, які необхідно виконати для видачі ліцензії, сьогодні саме час дізнатися, що це таке, і скласти контрольний список, щоб не пропустити будь-які елементи в процесі підготовки.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Які невеликі повсякденні справи ви можете зробити для покращення свого майбутнього? У фінансовому відношенні у вас може бути можливість брати участь в інвестиціях, які роблять й інші, наприклад, у бізнес-плані, сумісному ощадному рахунку або англійському інвестуванні.

Сьогодні чудовий час, щоб вивчити нові способи вкласти свої гроші, щоб подвоїти їх у співпраці з іншими. Що б ви не задумали зробити, виявіть мудрість і проконсультуйтеся з податковим адвокатом та фінансовим консультантом.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Зробіть сьогодні щось спонтанне, що відродить вашу віру в романтику. Завітайте до книгарні з ким-небудь, хто вам подобається, і прочитайте разом кілька рядків віршів.

Заплануйте приємну зустріч після роботи і прокотіться парком або здійсніть круїз вулицями міста, щоб побачити останні проблиски святкових вогнів. Візьміть ранній подарунок на День святого Валентина, щоб підготуватися до 14 лютого.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

"Тримайся близько до того, що знаєш" - ось девіз, який варто спробувати сьогодні. Місяць у вашому секторі будинку приносить у ваше життя потребу у безпеці.