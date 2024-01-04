Знаменита ведуча Лілія Ребрик висловила сподівання, що це дозволить їй перезавантажитися і налаштуватися на позитив.

Українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася своїм емоційним станом у своєму Instagram. Артистка зізналася, що почувається пригніченою і розбитою через страшні новини та постійні ворожі обстріли.

Незважаючи на це, вона намагається триматися заради своїх двох дочок і третьої дитини, яка скоро з'явиться на світ. Лілія розповіла, що вирішила вирушити з сім'єю до своїх батьків до Чернівців, де завжди почувається у безпеці. Вона висловила сподівання, що це дозволить їй перезавантажитися і налаштуватися на позитив.

Для провідної почуття безпеки та спокою пов'язане з батьками та дітьми, і вона сподівається на тимчасову усамітнення у батьківському будинку, щоб зняти напругу та знайти підтримку у сімейній обстановці.

"Відчуваю себе спустошеною, розбитою від цих страшних новин, від цих гучних ранків. Моє почуття безпеки та спокою — діти поряд і батьки. Як у дитинстві, коли страшно хочеться до мами з татом. Здається, вони огортають, захистять, відведуть усі біди. І зараз особливо гостро потребую цього відчуття захисту та домашнього — як колись, коли була маленька, — затишку." - зізналася Ребрик.

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