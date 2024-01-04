Ваш щоденний гороскоп Таро на 4 січня вже тут із астрологічним прогнозом для всіх знаків Зодіаку.

Гороскоп на 4 січня, дізнайтеся, що чекає на вас у цей день.

Щоденний гороскоп на 4 січня:

Овен

(21 березня - 19 квітня)

Місяць та Сатурн сьогодні спілкуються у вашому секторі дружби, і це приносить позитивну енергію у дружбу та ваші соціальні мережі.

Якщо у вас є бажання позиціонувати себе як авторитетна фігура (або у вас є гостра потреба розташувати аргумент на користь), сьогодні чудовий час для вас, щоб виявити більше наполегливості.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Це день сили для вас у сфері вашої кар'єри. Повага приходить до вас легко. Вас захоплюють за вашу працьовитість та цілеспрямованість.

У вас є пропозиція про роботу або підвищення служби, за яку ви хотіли б поборотися? Сьогоднішній день ідеально підходить для демонстрації вашого бажання обійняти авторитетну посаду.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Духовність проти скептицизму? У більшості випадків трохи віри має велике значення, але сьогодні вся справа у фактах.

Можливо, вам буде важко повірити у щось без конкретних доказів чи доказів. Це хороший день для вирішення юридичних питань, сфер роботи, що вимагають великої кількості математики або наукових досліджень.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Сьогодні можна вирішувати важчі теми без особливої ​​емоційної прихильності, оскільки Місяць у вашому секторі загальних ресурсів говорить із орієнтованим на завдання Сатурном.

Заходи, ідеальні для сьогодення, включають заповіти, податки, оформлення документів, пов'язаних із охороною здоров'я, а також призначення або делегування відповідальності значущому другу, що також може містити загальні фінансові ресурси.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Місяць та Сатурн у вашому секторі зобов'язань можуть привнести до ваших відносин елемент серйозності.

Сьогодні порушники угод очевидніші. Ви можете бути менш терпимими до людей, які поводяться безглуздо і весело, або до жартів про речі, в яких майже немає місця безтурботності.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Настав час зібратися з силами і розпочати роботу, яку необхідно зробити.

Коли Місяць та Сатурн перебувають у секторі ваших обов'язків та відповідальності, необхідність працювати і бути продуктивною стає дуже сильною.

Не відкладайте на потім і не уникайте завдань із термінами. Затримки можуть призвести до занепокоєння, тому плануйте заздалегідь.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Місяць проводить день у вашому секторі творчості, але оскільки Сатурн знаходиться так близько до Місяця, ви можете почуватися трохи замкнутим і захищеним, коли справа стосується ваших емоцій.

У дні, коли важко прислухатися до своєї інтуїції чи внутрішнього голосу, звільніть місце для спокійного часу. Деякі усамітнення або особистий час можуть бути особливо корисними сьогодні.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Сатурн може представляти авторитетних постатей і закону, тому сьогодні, коли Місяць так тісно взаємодіє з планетою структури, ви можете взаємодіяти з членом сім'ї, перед яким ви відчуваєте відповідальність.

Це може означати важливий візит родичів, наприклад, бабусі та дідуся або старшого родича чоловічої статі. Або ви можете отримати допомогу від члена сім'ї, який має владу.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Чи є контракт, який потрібно підписати? Сьогодні чекайте на затримки і будьте обережні при оформленні важливих документів.

З'єднання Місяця з Сатурном вимагає підвищеної уваги до деталей і жодних припущень ні про що, навіть якщо ви відчуваєте, що ситуація заслуговує на довіру. Краще бути в безпеці, аніж потім шкодувати.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

День ідеально підходить для інвестування грошей, ощадливості та прагнення великої економії при здійсненні великих покупок.

Якщо ви збираєтеся щось купити, але ця угода може зачекати, відкладіть до кінця тижня.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Ви можете відчути себе єдиним дорослим у кімнаті під час сьогоднішнього з'єднання Сатурна з Місяцем.

Можливо, доведеться взяти на себе велику відповідальність, і робоче навантаження на сьогодні може здатися трохи обтяжливим. Робіть перерви. Обов'язково піклуйтеся про себе і проявляйте терпіння.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Втрата людини, на яку ви розраховуєте, може бути складною, поки ви не усвідомлюєте відсутність глибини у ваших відносинах.

Іноді люди показують собі вихідні двері. Людина, яка здавалася вам другом, але насправді не була, сьогодні може показати вам своє справжнє обличчя.

Джерело: yourtango.

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