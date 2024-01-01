Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася деталями свого фінансового підходу з нареченим-іноземцем. За словами зірки, вони вважають за краще не знати точних сум доходів один одного, але за необхідності готові відкрито обговорити це питання.

Актриса також зазначила, що вони не мають суворих правил щодо розподілу коштів у загальному бюджеті. Вона наголосила, що не очікує, щоб чоловік оплачував їй певні витрати, але при цьому зазначила, що Рис забезпечує їхню відпустку та оплачує оренду квартири у Києві, де вони нині проживають.

"Ми живемо у моїй квартирі. Він мені сплачує оренду. Ми так сильно не морочимося з цього приводу. Якщо я проходжу повз магазин і мені потрібно щось купити, то я не чекатиму чоловіка. Якщо ми вдвох, то, звичайно, він за все платить" - ділиться Сопонару, вона додала, що також не знає, скільки він заробляє, а він не питає її доходу.

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" та гумористичного серіалу "Однажды під Полтавою", українська актриса Ірина Сопонару відповіла на запитання про своє перебування у Росії. Ірина Сопонару була учасником гумористичного проекту категорії «18+» на російському телеканалі ТНТ "Не спати".

Чи шкодує про це Сопонару відповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну «Слава+» .

"Зараз так, вважаю, що це помилка", - зізналася Сопонару.

Останні новини України:

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" працювала в Росії: чи шкодує про це Сопонару і коли там була останній раз

А ще Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" та КВК Сопонару зізналася, як до неї ставилися в Росії.

Також Politeka писала, що Сопонар з "Жіночого кварталу" зробила непросте визнання про особисте життя