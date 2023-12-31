Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася деталями про свої стосунки після того, як виїхала із країни.

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася деталями майбутнього весілля з її нареченим із Великобританії, Рисом. За словами знаменитості, вони планують провести церемонію в Україні у травні 2024 року.

Сопонару розповіла, що вже відвідала кілька потенційних локацій у Києві для весілля, але остаточного рішення ще не ухвалено. За її словами, вони зараз перебувають у процесі ухвалення рішення щодо ідеального місця для урочистостей.

Актриса також наголосила, що вони планують запросити багато гостей, і кількість запрошених може перевищити сто осіб. В інтерв'ю, даному Євгену Фешаку, Сопонар поділилася оптимістичними очікуваннями від весілля, плануючи її проведення протягом наступного року.

"Я маю надію, що весілля відбудеться у травні 2024 року. Ми проаналізували кілька локацій у Києві, поїздили, подивилися… Зараз приймаємо рішення”, - додала Сопонару.

Варто зазначити, Ірина Сопонару - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Після повномасштабного вторгнення знаменитість виїхала до Лондона, де була деякий час. Не забуває зірка і про Інстаграм, де нещодавно поділилася кадрами зі своїми коханими.

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