Гороскоп на тиждень, читання карток Таро, прочитайте новорічні передбачення карток Таро для всіх знаків зодіаку і сплануйте свій день заздалегідь.

Овен

На романтичному фронті вам може бути важко пристосуватися та прийняти поведінку вашого партнера. Беріть участь у домашніх справах, щоб уникнути розчарування членів сім'ї. Самотні, уникайте прийняття поспішних рішень; Ви можете зробити неправильний вибір. Студенти добре навчатимуться. Деякі з вас можуть отримати фінансову вигоду від нового бізнесу чи підприємства. Претенденти, швидше за все, отримають роботу мрії. Інвестиції в нерухомість будуть прибутковими і принесуть більший прибуток надалі.

Телець

Тиждень буде повний обіцянок і можливостей. Ваше особисте життя буде блаженним, і ви цінуватимете час, проведений зі своїм партнером. Якщо ви зустрічаєтеся, ваша дружба може перерости у романтичну. Наближається радісна урочистість у сім'ї. На професійному фронті на вас чекають успіхи у ваших починаннях. Поточний проект змусить вас бути зайнятим.

Близнюки

Ви будете насолоджуватися інтимним проведенням часу зі своїм партнером. Плануйте пікніки та розваги на свіжому повітрі всією родиною. Самотні можуть подумати про те, щоб знову повернутися в гру знайомств. Ви досягнете успіху у своїх ділових та професійних починаннях; старші чи начальник оцінять ваші зусилля. Продовжуйте в такому ж дусі. У вас може бути достатньо грошей та фінансових ресурсів для короткострокових інвестицій.

Рак

Вас чекає фантастичний та щасливий час. У будинку запанує мир і злагода. Ви і ваш партнер насолодитеся приємними моментами єднання. Тим, хто шукає шлюбну спілку, цього тижня пощастить. На професійному фронті ваші мрії, швидше за все, перетворяться на реальність завдяки вашій наполегливій праці та відданості своїй справі. Ви заслужите похвалу за добре виконане завдання.

Лев

Це буде чудовий тиждень для внутрішніх справ; проте вся робота та обов'язки можуть змусити вас почуватися стомленим. Тим не менш, ваше професійне життя, швидше за все, процвітатиме, і ви будете винагороджені за свою роботу у вигляді бонусу або підвищення по службі. Передбачається отримання грошей із несподіваних джерел. Швидше за все, ви закінчите справи, які очікують на виконання. У вас можуть скластися чудові стосунки як зі своїми колегами, так і з начальством.

Діва

Вашим відносинам може бракувати близькості та пристрасті. Але терпіння та розуміння вашого партнера окупляться. Якщо ви зустрічаєтеся, це може здатися одностороннім коханням, але не здавайтеся прямо зараз. Уникайте негативної поведінки вдома; це може порушити гармонію. Будьте обережними з вибором, який робите на роботі. Не поспішайте з прийняттям рішення про роботу чи кар'єру. Витрати на непотрібні речі можуть згодом ущемити вашу кишеню.

Терези

Цього тижня ви будете сповнені ентузіазму та прагнення прискорити справи. Ваш зв'язок з партнером зміцниться, і проведення часу з ним позитивно вплине на ваші відносини. Дотримуйся свого серця, і воно приведе тебе куди завгодно. Підписання контрактів та залучення нових клієнтів допоможуть вам розширити бізнес та принести фінансовий прибуток. Ви зможете ефективно завершити майбутні завдання.

Скорпіон

Будьте пильними і не послаблюйте пильність, адже чекають важкі часи у відносинах і вашій професії. Ви можете відчувати себе обділеним, і у ваших відносинах з партнером можуть виникнути непорозуміння чи розлади. Зберігайте холоднокровність і не вступайте в бійку, незважаючи на провокацію; це може зіпсувати ваші зв'язки з друзями та колегами. Не ігноруйте навіть незначних проблем зі здоров'ям.

Стрілець

Ви відчуєте зростаючу любов і близькість між вами та вашою другою половинкою. Також намічається ремонт та благоустрій будинку. Ваша важка робота та цілеспрямованість окупляться найближчими днями. Деякі з вас можуть отримати пропозицію щодо роботи із задовільним зарплатним пакетом. Тиждень може бути прибутковим з погляду можливостей отримання доходу, непередбачених доходів та інвестицій. Деякі можуть з'явитися нові джерела доходу.

Козеріг

Ситуація будинку буде трохи напруженою, і можуть виникнути розбіжності з вашим партнером. Розмова з кимось, хто вас розуміє, зніме напругу. Постійна проблема зі здоров'ям може спричинити дискомфорт та вплинути на ваш розпорядок дня. Практикуйте медитацію, щоб зняти стрес. Однак ви будете стійкими в роботі і швидко досягнете успіху, що, швидше за все, принесе вам вдячність. Гроші, позичені комусь, швидше за все, будуть повернуті.