Останнім часом клієнти "ПриватБанк" активно діляться своїми негативними враженнями від взаємодії з банком. Збільшується кількість скарг на неприємні несподіванки, що виникають при спілкуванні з цією установою. На спеціалізованому сайті Мінфін цього разу один з клієнтів "ПриватБанк" поділилася, що у неї виникли проблеми з оплатою кредита через дії банку.

Клієнтка "ПриватБанк" розповів, що банк розірвав з нею угоду та заблокував банківську картку та всі рахунки. При цьому це було зроблено без попередження. На одній з карток у жінки є кредит, який вона своєчасно оплачувала кожного місяця. При цьому фізичної картки "ПриватБанк" у неї немає, та залишилась у Херсоні, з якого жінка втекла ще під час окупації міста.

Зараз клієнтка "ПриватБанк" знаходиться за кордоном. Жінка зв’язалася з оператором в чаті, пройшла верифікацію. Оператор сказав, що вони не можуть надіслати номер карти, але реквізити для поповнення картки їй пообіцяли відправити на пошту. Але цього так і не сталося. Але лист від "ПриватБанк", що угоду з банком розірвано жінка отримала, тобто адрес пошти вірний і він є у банку.

"Пишу по контактам з того листа до персонального банкіру щодо реквізитів карти — там також тиша. То ж. Я хочу сплатити кредит і не можу це зробити. "ПриватБанк" ви навмисно так робите? Заблокували рахунки, ок, але ще й буде пеня, за те що я не можу сплатити кредит?", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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