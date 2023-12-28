Гороскоп на 28 грудня покаже вам докладний аналіз романтичних відносин, дружби та здоров'я 12 знаків зодіаку. Завдяки цьому передбаченню ви знатимете, що робити. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Овен, сьогодні на вас чекає несподіваний поворот, тому що той проект, який ви запланували, можливо, ту відпустку, на яку ви сподівалися наприкінці року, буде відкладено. Але не дозволяйте собі засмучуватися, адже через короткий час ви зрозумієте, що все розвиватиметься не так, як ви задумали. Ось чому цей додатковий час дозволить вам відточити деталі. Зберігайте ентузіазм і пам'ятайте, що кожна подія має причину. Йдеться не про відмову від ідеї, а про її тимчасове відстрочення. У вашому громадському житті є хтось, кому потрібна ваша підтримка. Це ваша можливість глибше вникнути в їх особистість та обставини. Скористайтеся можливістю зробити їм ласку та відкрити для себе трохи більше їхнього внутрішнього світу. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, якщо хтось запросить тебе сьогодні на побачення, не соромся сказати «так», навіть якщо завтра тобі доведеться вставати рано через роботу. Ви можете зустріти те, що давно мріяли, і ця можливість може з'явитися в другій половині дня. Астральне поєднання сьогодні сприяє вашим фінансовим інтересам і навіть дає вам можливість заробити трохи грошей. Це гарний час, щоб подумати про те, щоб зробити якісь інвестиції та спробувати успіх у азартних іграх. Успіх буде на вашому боці, але саме з цієї причини вам не потрібно витрачати багато. Просто спробуйте удачу, наприклад, у невеликій грі на ставки. Якщо у вас є партнер, постарайтеся бути з ним трохи терплячим. Ця фаза розбіжностей може добігти кінця раз і назавжди, тому все, що потрібно, - це закопати сокиру одного з вас. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки сьогодні вас огорне атмосфера нерішучості, яка, на відміну від попередніх днів, переросте в меланхолію. Ностальгічні спогади спробують випливти у вашій свідомості. Це звичайне явище у ці милі, але емоційно заряджені свята. Замість того, щоб дозволяти цим думкам затуманювати вашу думку, постарайтеся відкинути їх і повністю зануритися і повністю зануритися у святковий дух, що сп'янить атмосферу. Скористайтеся тим фактом, що наближається особлива ніч на рік, щоб поринути у цей святковий досвід. Також постарайтеся не дозволяти дрібниці турбувати вас. Розвивайте емоційну силу та зменшуйте сприйнятливість, і те, й інше буде ключовим моментом. Будьте сильними та захищайте себе щодня, оскільки це стає все більш важливим. Цей день також сприяє роздумам щодо вашої роботи. РАК

21 червня – 22 липня Рак, якщо ви робите кроки для реалізації цієї ідеї, яка постійно у вас на думці, настав час почати вивчати варіанти її фінансування. Не вважайте це недосяжним, оскільки ваше мислення відіграє вирішальну роль реалізації ваших прагнень. Ви можете знайти необхідну підтримку або партнерів серед своїх однокурсників. Якщо вами опанував страх через минулий досвід, коли ваші спроби не мали успіху, уважно подивіться на допущені вами помилки, щоб не повторювати їх. Це дуже добрий час для вас, щоб зробити стрибок, і ви, ймовірно, отримаєте дуже позитивні результати як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі. В любові працюйте над поліпшенням спілкування зі своїм партнером. Можливо, це той аспект, який потрібно змінити, щоб зміцнити ваш зв'язок. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, якщо ти чекаєш, що життя піднесе тобі на блюді все, що ти хочеш, ти даремно витрачаєш час. Зазвичай речі не приходять до вас самі собою, тому вам потрібно почати готувати ґрунт для того, щоб ваші мрії здійснилися. Іншими словами, вам потрібно зробити трохи більше зі свого боку. Почніть сьогодні і майте на увазі, що невелике зусилля матиме велике значення. У вашій роботі, якщо ви схильні та активні, вам може бути доручено дуже важливе завдання, яке може принести багато користі у майбутньому. Ви також можете зробити перший крок до знайомства з людиною, яка вам так подобається. Якщо ви чекаєте, поки вони виявлять ініціативу, ви можете сидіти склавши руки і чекати, тому що цього не станеться. Ваш недавній шанувальник дуже сором'язливий, тому йому може бути важко зробити перший крок. ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва, ваша природа майже завжди спонукає вас висловлювати свої думки дуже прямо. Зрозуміло, щирість — цінна річ, але важливо знати, як поєднувати її з дипломатією. Ви можете надіслати будь-яке повідомлення, але вам потрібно контролювати, як ви це робите. Сьогодні людина з вашого робітника або сімейного оточення може бути дуже засмучена вашим коментарем, зробленим без наміру будь-кого образити. Якщо ви хочете зберегти з ними добрі стосунки, постарайтеся звертати увагу на свій тон та слова, які ви використовуєте, коли висловлюєте свої думки. Крім того, для вас це має бути щасливий день, тому що ваші справи розвиваються позитивно. Незабаром ви відчуєте себе дуже задоволеним собою та своїми досягненнями. Попереду у вас є неймовірна можливість: удосконалюватися з кожним днем ​​ще більше або розпочати новий етап в іншому напрямку.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, зараз саме час зупинитися і подумати про важливість не тільки своїх дій і думок, а й відносини, які ви виявляєте щодня. Часом ви схильні бути стриманими та невиразними щодо свого оточення і завжди волієте бути більш стриманими та обачними. Однак, можливо, вам слід враховувати, що недостатній вираз може призвести до нерозуміння з боку тих, хто недостатньо добре знає вас. Також можливо, що сьогодні вам потрібно буде зав'язати розмову, можливо, в робочій обстановці. Переконайтеся, що ви завжди справляєте гарне враження. Відкрийте своє спілкування більше, ніж зазвичай, і не бійтеся докладно висловлювати свої ідеї та проекти. Підкресліть свою креативність та здатність досягати цілей. Пам'ятайте, що часто контрпродуктивно не сказати достатньо, як часто контрпродуктивно сказати занадто багато.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон, все готове для незвичайного досвіду, однієї з тих ситуацій, що трапляються не щодня. На вашому шляху зустрінеться людина, яка зможе вплинути на ваше життя і ваше майбутнє, допомагаючи вам удосконалюватися в різних аспектах. Ця зустріч може відбутися в громадському місці, в громадському транспорті, в магазині або в їдальні, куди ви щоранку ходите снідати. Ви також можете знайти його на вулиці, тому було б доцільно використати свою інтуїцію, щоб ідентифікувати його та знати, де він знаходиться. Якщо ви думаєте, що сьогодні знайшли ту особливу людину, не соромтеся почати з нею розмову. Зусилля будуть мінімальними, адже доля зробила все, щоби цей момент стався. Це слушний час для того, щоб усі ваші мрії здійснилися.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, у професійній сфері зірки розташовані на вашу користь, і сьогодні, як ніколи, дуже сприятливе астральне з'єднання може захистити ваші інтереси. Важливі рішення, які ви можете прийняти щодо цього, виграють від цього астрального вирівнювання. Якщо ви думаєте про зміну місця роботи або пошук нових можливостей працевлаштування, дійте активно. Спробуйте навіть вивчити варіанти через мережу. У вас більш ніж достатньо здібностей, і особливо сьогодні всі обставини можуть скластися на вашу користь. Однак, зосереджуючись на своїх майбутніх цілях, постарайтеся не забувати про свої поточні обов'язки. Мета — вдосконалюватись, а не нехтувати своїми зобов'язаннями. Ваш настрій постійно підвищується, тому скористайтеся цими моментами, коли ви випромінюєте особливу енергію, щоб матеріалізувати бажання, яких ви завжди прагнули. У коханні ви також можете мати додатковий магнетизм.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг, це ідеальний час, щоб почати планувати свої майбутні цілі та способи їх досягнення. Візьміть ручку та папір і щодня докладно записуйте дії, які наблизять вас до ваших цілей, тим самим надаючи вам дедалі більше можливостей у всіх аспектах вашого життя. Не піддавайтеся перебігу випадковостей і вірте, що саме імпульс призведе до бажаного місця призначення. Ви маєте бути тим, хто почне раз і назавжди знайти свій шлях. Сьогодні може з'явитися можливість познайомитися з новими людьми, спробувати зберегти ці контакти, бо серед них може бути хтось, хто зможе допомогти вам отримати солідну роботу чи реалізувати той особистий проект, над яким ви дивилися щодня, але не могли. ще не вдалося матеріалізуватися. Присвятіть всі свої зусилля тому, щоб справити позитивне враження, що не складе великої праці.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолію, ти завжди цінував щирість. Ви навіть цінуєте це, коли воно виходить із слів, які можуть бути для вас болючими. Сьогодні ваша черга буде поговорити з кимось із ваших близьких, кого ви любите і про кого дбаєте. Ви повинні вказати їм, що вони йдуть складним шляхом, який не приведе ні до чого доброго в їхньому повсякденному житті. Якщо ви вже трохи обізнані про ситуацію і не наважуєтеся, говорити їй правду чи ні, переконайте себе, що це в їхніх інтересах. Не потрібно підходити до цього різко, ні, але постарайтеся чітко викласти свою думку, пояснивши причини, які можуть змусити вас так думати. Хоча якийсь час це може завдавати вам деякого дискомфорту, згодом ви зрозумієте, що насправді робите їм ласку. Цю послугу завжди пам'ятатимуть, і ви знайдете друга на все життя.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, здається, щодня ви відчуваєте, що у різних сферах вашого життя справи йдуть не так, як ви очікували. Сьогодні для вас слушний час прийняти тактику, яка допоможе вам і принесе кращі результати. Насамперед, не дозволяйте ситуаціям розвиватися поодинці, а намагайтеся брати активну участь у всіх процесах. Реалізуйте свої власні ідеї та цінуйте пропозиції оточуючих вас людей. Таким чином, ви зможете розробити набагато надійніший критерій і зможете приймати більш обґрунтовані рішення. Напередодні кінця року практично ви можете зіткнутися з певними ускладненнями в соціальних відносинах. Намагайтеся уникати конфліктів, щоб провести вечір мирно, залишаючи осторонь будь-які суперечки та образи, які можуть виникнути. Крім того, постарайтеся бути обережними у своїх словах щодо партнера.

Джерело: magic.horoscope.

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