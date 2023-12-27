Популярний український співак, переможець 11-го сезону проєкту "Голос країни" Сергій Лазановський поділився перевіреним рецептом від своєї мами.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram переможець "Голос країни" з команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський розмістив несподіване відео.

Сергій Лазановський разом зі своєю мамою поділився рецетом святкових пампухів, якими він пригощав гостей своїх благодійних концертів.

Для приготування пампухів переможець "Голос країни" Лазановський бере такі інгредієнти:

борошно - 800 г

олія - 100 г

цукор - 100 г

живі дріжджі - 50 г

дрібка солі

вода - 0,5 л

цукрова пудра

Спершу зірка "Голос країни" Сергій Лазановський ставить каструлю з 0,5 л води на плиту та доводить до кипіння. В киплячу воду додаємо 100 г олії та 100 г цукру, кидаємо дрібку солі і готуємо 2-3 хвилини, помішуючи – потрібно довести суміш до кипіння. Лишаємо охолоджуватися до кімнатної температури.

Дріжджі перемішуємо зі столовою ложкою цукру до однорідної маси. Коли суміш у каструлі вистигне, додаємо дріжджі.

"В більшу посудину виливаємо утворену рідину і додаємо борошно. Вимішуєм тісто і ставимо його на годину-дві, щоб воно підросло", – пояснює переможець "Голос країни" Лазановський.

Готове тісто ділимо на дві рівні частини та розкачуємо його товщиною приблизно 5 мм.

"Далі за народним методом, за допомогою стакана вирізаємо наші пампухи (дивитись на відео). Залишаємо їх знову на 30 хв. В сковорідку наливаємо олію. В розжарену олію опускаємо наші пампухи. Притрушуємо цукровою пудрою і вуа-ля🔥", – додав переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.

Останні новини України:

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голос країни" Лазановський після нещастя за кордоном несподівано звернувся до українців.

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський засвітився поряд із загадковою красунею.