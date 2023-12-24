Підвищення тарифів в Україні є однією з умов, прописаних у меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Вже зараз в Україні відзначається зростання тарифів на послуги ЖКГ. Протягом року, з листопада 2022 по листопад 2023 року, вартість послуг зросла на 13%. Про зростання розцінок повідомили у Держстаті.

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Зокрема, електроенергія подорожчала на 69,7% через червневе підвищення тарифів, що призвело до фіксованої ставки 2,64 грн за 1 кВт*год, незалежно від обсягу споживання.

Розцінки на послуги з утилізації сміття зросли на 8,7%, утримання та ремонт житла подорожчали на 3,9%, а вартість послуг з управління багатоквартирними будинками збільшилася на 2,7%. Крім того, водопостачання піднялося на 0,8%, а каналізація – на 0,7%.

Зазначено, що розцінки на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися незмінними.

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Прогнозується, що Національний банк України очікує подальше зростання тарифів, зокрема на газ, проте це можливо не раніше 2025 року. У 2024 році передбачається дія мораторію на комунальні тарифи, і вартість послуг залишатиметься на нинішньому рівні, але за умови певного етапування та підтримки населення субсидіями.

Нині в Україні діє та сама тарифна політика на природний газ, яка була актуальною в минулі місяці. Різні постачальники пропонують різноманітні тарифи, які коливаються в межах від 7,7 до 9,99 гривень за кубометр.

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