В Україні разом з імпортними почали стрімко дорожчати місцеві овочі. Супермаркети показали нові ціни на цибулю, картоплю та моркву.

В Україні помітно знизилися ціни на цибулю – у грудні виробники продають її на близько 16% дешевше порівняно з попередніми місяцями. Тим часом ціни на картоплю та моркву значно виросли за останній місяць. Це слідує з даних спеціалізованого сайту Мінфін.

Ціни на цибулю ріпчасту у середньому сягають 16,18 гривні за кілограм, що майже на 3,5 гривні вище, ніж середня ціна у листопаді. У торгових мережах ціни коливаються від 13 до 20 гривень за кілограм. Наприклад, Auchan продає цибулю за 14,80 гривні за кілограм, Metro – за 16,50 гривні/кг, Novus – за 14,80 гривні/кг, Varus – за 14,89 гривні/кг, Megamarket – за 19,90 гривні/кг.

Також помітно підвищення цін на картоплю та моркву. Зростання попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж перед Новим роком, а також завершення продажу коренеплодів зі складів стали причинами збільшення цін.

Ціна на моркву також зросла, продаючись в середньому за 11,53 гривні/кг, порівняно з 8,79 гривні/кг у листопаді. Мережі Metro пропонують моркву за 10,50 гривні/кг, а у Varus 9.90 гривні/кг.

Тим часом фермери пропонують моркву за 10-14 гривень за кілограм, приблизно на 20% дорожче, ніж минулого тижня, але її вартість залишається на 31% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Картопля теж подорожчала, зростаючи з 12,03 гривні/кг у листопаді до 17,45 гривні/кг в середині грудня.

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Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.