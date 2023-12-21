Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатолич після скандалу відмовився від корпоративу перед Новим роком.

Український телеведучий та блогер Анатолій Анатолич спочатку заявив, що бере участь у святковому заході, організованому скандальною блогеркою Анною Алхім. Проте вибухнула нова суперечка серед українців, адже блогерка вже не раз ганьбилася через свої висловлювання на адресу окупантів та країни-агресора.

Після тривалих суперечок Алхім розповіла про те, що ведучий Анатолій Анатолич та Гарік Корогодський відмовилися брати участь у її запланованому заході у Києві.

Вона зізналася, що, незважаючи на початкові домовленості, вона вирішила не дотримуватись обіцяних умов, оскільки вважає це лицемірством. Судячи з реакції українців у соціальних мережах, думки розділилися, викликавши бурхливе обговорення у коментарях.

"Розумієте, якщо я вийду на сцену і почну говорити українською — це буде лицемірство. Асті не слухайте, — це погано, це буде брехня, тому що я її слухала і слухатиму" – заявила блогерка. В результаті Анатоліч відмовився від своїх слів.

Нагадаємо, спочатку Анатолій Анатоліч змінив свою позицію та погоджується виступити на заході Анни Алхім. Разом із ним також виступатимуть інші спікери, тож позиція артиста чимало здивувала українців.

Анатолій Анатолич уже прокоментував ситуацію, наголошуючи на тому, що його метою буде переконати присутніх, що російський контент і музика не допустимі в українському просторі. Він також заявляє, що проведе збирання коштів на підтримку ЗСУ.

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