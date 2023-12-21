Відома співачка TAYANNA висловилася про спілкування з колишнім чоловіком росіянином, а також про його поведінку поряд із сином.

Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, поділилася інформацією про те, чи взаємодіє її син Даніель з його батьком, російським продюсером на тлі важкої ситуації в країні.

Співачка зізналася, що в даний час Даніель не підтримує контакту з батьком, який проживає в ОАЕ. Однак вона згадала, як рік тому взимку вони разом вирушили до нього до Дубаї. Тоді вона сподівалася, що колишній партнер допоможе синові впоратися зі стресом, викликаним тривалим напруженням через військові дії.

"У нього взагалі напливами прокидається любов до дитини. Тобто він є, то його немає. Взимку майже рік тому був такий наплив, бачилися з ним. Ми прилетіли до Дубаї. Він був. І ми поїхали назад”, - зізналася Решетняк.

При цьому раніше Tayanna, чий брат, незважаючи на загострення ситуації в країні через війну, повернувся і почав будувати кар'єру в Росії, раптово висловила своє розуміння та підтримку до тих своїх. співвітчизникам, які вирішили розвивати свою творчу діяльність у країні-агресорі.

За словами співачки, вона дотримується свого погляду, вважаючи, що життєвий шлях кожної людини унікальний та індивідуальний.

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