Наближаються святкові дні, із запахом мандаринів та світлом гірлянд, однак, якщо вам хочеться змінити традиційну ялинку і спробувати щось нове та оригінальне, існують численні цікаві альтернативи.

Розглянемо кілька не менш захопливих ідей для творчого святкування.

Солом'яна ялинка

Спробуйте створити унікальну ялинку, використовуючи солому. Зігніть довгі солом'яні стебла у форму конусу та прикрасьте їх гірляндами, вишиванками або навіть різдвяними кульками. Така ялинка буде не лише красивою, але й екологічною.

Вітальна картина

Створіть велику різдвяну картину на стіні, використовуючи веселих персонажів та новорічні мотиви. Додайте світлодіодні ланцюжки або гірлянди, щоб забезпечити святковий настрій. Це не тільки заміна ялинці, але й цікавий елемент декору.

Книжкова красуня

Створіть свою новорічну атмосферу, складаючи книги у форму ялинки. Великі книги можуть бути основою, а менші - гілками. Прикрасьте своє "дерево" кольоровими стрічками та різдвяними прикрасами.

Еко-дерево з гілок

Зібрайте гілки або використовуйте сучки, щоб створити натуральну і екологічно чисту ялинку. Розмістіть їх у великому вазоні та прикрасьте кульками, конфетті та різдвяними прикрасами. Це чудовий спосіб принести природу в свій дім під час свят.

Рамки для спогадів

Створіть нестандартну ялинку, використовуючи фото рамки. Розмістіть їх на стіні в формі ялинки та вставляйте зображення рідних та друзів. Таким чином, ви не лише створите своєрідну прикрасу, але й збережете особливі миті ваших життів.

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