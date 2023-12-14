Зимове сонцестояння в одній із півкуль Землі відбувається, коли ця півкуля максимально відхилена від Сонця і отримує найменше денного світла.

Розмірковуючи про пори року, важливо розуміти, що існують сонцестояння та рівнодення.

Рівноденство - це день, коли денний і нічний час стають рівними, тоді як сонцестояння - це день, який є або найдовшим, або найкоротшим днем ​​року.

Зимове сонцестояння відбудеться 22 грудня 2023, наступне відбудеться 20 червня 2024 року.

З астрономічного погляду зимове сонцестояння знаменує початок зими. Цього дня у нас найкоротший день і найдовша ніч.

З давніх-давен люди надавали великого значення зимовому сонцестоянню і відзначали його різними святами та ритуалами.

У кожній культурі існує свій спосіб відзначення зимового сонцестояння.

Під час сонцестояння може бути холодно чи сніжно, або й те, й інше, залежно від того, де ви мешкаєте. Приємна прогулянка або день катання на санчатах можуть скрасити будь-який день, навіть якщо цей день триває лише 8 годин 46 хвилин.

Можливо, на вулиці трохи тужливо та мало денного світла. Отже, візьміть каву і солодке частування — можливо, навіть зі своєю найкращою подругою — і почніть день заново, що допоможе вам легше вступити в п'ятницю і насолодитися гарним раннім заходом сонця.

Так само, як це впливає на людей - ви можете помітити, що ваша кішка або собака сплять трохи більше, ніж зазвичай, і трохи менш активні. Під час зимового сонцестояння ми отримуємо найменшу кількість сонячного світла, тому схильні більше спати та почуватися менш енергійними, як і наші домашні тварини.

Існує навіть стан, званий сезонним афективним розладом , при якому у людей щороку виявляються симптоми депресії в один і той же час

Джерело: starwalk.

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