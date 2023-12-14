Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 14 грудня - це час для спілкування, але є час і місце.

Зірки сьогодні завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

З астрологічного погляду це день психічного здоров'я , і гороскоп Таро для кожного знаку зодіаку показує, що у нас є дивовижна можливість рости як на дріжджах, якщо тільки ми зосередимося на собі цього дня.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 14 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Сьогоднішній день може поставити вас у замішання, оскільки Паж Меч означає, що ви отримаєте повідомлення, яке вам потрібно, але, можливо, ви не хотіли чути.

Легко ігнорувати несподівані повідомлення. Ви людина, але не дозволяйте гарній пораді залишитися поза увагою. Будьте готові почути та прийняти сказане.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Десятка Мечів.

Коли вас зраджує хтось із близьких, впоратися з цим буває дуже складно. Визнання того, що ви відчували після того, як щось сталося, це перший крок до зцілення.

Відчуйте кожну з цих емоцій. Навіть якщо вони зараз (або будь-коли) не мають сенсу, важливо почуватися з ними комфортно.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Трійка Мечів.

Незалежно від того, чи зраджуєте ви комусь іншому чи хтось із ваших близьких зраджує вам, невірність — складна тема для вирішення.

Бережіть себе і не судіть себе чи ситуацію надто суворо. Подумайте про те, як рухатися далі, а не зациклюватися на минулому, і що потрібно зробити, щоб уникнути повторення тих самих помилок.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Башта.

Не дозволяйте пригніченості взяти над вами гору. Ви можете відчувати себе приголомшеними певними подіями, що відбуваються навколо вас прямо зараз, але якщо дозволити речам розвиватися природним чином день пройде легше.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Колісниця.

Мрії важливі для вас, і ця карта спонукає вас слідувати за ними.

Ваші амбіції допоможуть вам пережити цей лихоліття, і саме це зробить вас переможцем. Не відмовляйтеся від того, що ви хочете. Для вас це неможливо.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка пентаклів.

Ваша творчість та натхнення течуть. Ви знаходитесь на початковому етапі створення чогось нового, тому зараз саме час розпочати.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Світ

Тяжка робота приносить удачу. Зараз саме час зосередитись на кар'єрі та старанно працювати. Зрештою, ви пожнете плоди.

На відміну від конкурентів приведе вас туди, де ви хочете бути.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сонце.

Будьте найкращою версією себе.

Немає сумнівів у тому, що людей привабить ваша позитивна енергія та надихне ваш підхід до ситуацій і те, як ви себе подаєте.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Місяць.

Не обмежуйтеся тим, що ви бачите, і використовуйте своє сприйняття, щоб змінити світ на краще.

Дізнайтеся, звідки беруться ваші страхи, копнувши глибоко в собі.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Маг.

Коли ви відчуваєте, що щось потрібно змінити, було б соромно не використати свої таланти та вміння.

Вживіть заходів прямо зараз, щоб з'ясувати, що підійде саме вам. У вас є все, що вам потрібно – все, що вам потрібно робити, це вірити в себе.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператор.

Ви природжений лідер і саме тому вам потрібно взяти на себе ініціативу. Якщо ви почуваєтеся сильно переконаним у якійсь ситуації, скажіть про це.

Інші можуть відчувати те саме, що й ви, але будьте сором'язливішими і позбавлені того рівня хоробрості, яким володієте ви.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Двійка Мечів.

Знайдіть спільну мову там, де її раніше не було. Коли ви відчуваєте розгубленість і невпевненість у тому, що робити далі, переконаність вашого серця вказує на шлях.

Джерело: yourtango.

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