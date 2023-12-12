У містичній сфері астрології наші знаки зодіаку часто розкривають інтригуючі аспекти нашої особистості, впливаючи на наші уподобання та поведінку.

Ми розглянемо інтригуючу грань – зв'язок між певними знаками зодіаку та потенційною схильністю до вживання алкоголю.

Овен

Овни, що народилися в період з 21 березня по 19 квітня, відомі своїм палким і заповзятливим духом. Ця яскрава енергія та прагнення до збудження іноді можуть призвести їх до соціальних ситуацій, у яких є алкоголь. Їхні сміливі та динамічні особистості можуть знайти втіху у випивці час від часу під час погоні за гострими відчуттями та хвилюванням.

Телець

Тельці, народжені з 20 квітня по 20 травня, часто асоціюються з поблажливістю та чуттєвістю. Цей земний знак цінує у житті все прекрасне, і це може поширюватися на келих вина чи авторський коктейль. Потреба у розслабленні та здатність насолоджуватися радощами життя можуть зробити Тельців більш схильними до вживання алкогольних напоїв.

Близнюки

Близнюки, народжені з 21 травня по 20 червня, відомі своєю соціальною майстерністю та любов'ю до спілкування. Цей повітряний знак процвітає у соціальному середовищі, де розмова протікає легко. Чарівність випадкових зустрічей та соціальне мастило, яке дає алкоголь, можуть зробити Близнюків більш схильними до вживання спиртного під час громадських заходів.

Лев

Леви, що народилися з 23 липня по 22 серпня, – природжені лідери та артисти. Їхня магнетична харизма привертає до себе людей, викликаючи бажання бути душею компанії. Ця потреба у постійному хвилюванні та увазі може привести Лева до середовища, де переважає алкоголь, що сприяє їхній схильності випити-іншу.

Джерело: astrotalk.

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