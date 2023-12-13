Як варіант, ви можете зробити власні свічки з використанням всього лише двох природних інгредієнтів: масла та бавовняних ниток.
Що вам знадобиться:
-
Масло. Ви можете використовувати будь-яке рослинне масло за вашим вибором. Найчастіше використовують оливкове масло, оскільки воно легко доступне та має приємний аромат. Інші варіанти включають кокосове масло або соняшникове масло.
-
Бавовняні нитки. Виберіть товсті бавовняні нитки, які легко насичуються маслом та горять довше. Можна придбати їх в будь-якому магазині для рукоділля або в інтернет-магазинах.
Крок 1: Підготовка матеріалів
Перш за все, зробіть невеличкий клубок з бавовняних ниток, залишаючи вільним кінець, який буде служити горілкою свічки.
Крок 2: Доповнення маслом
Облийте масло у невелику миску чи площинний контейнер. Поглибіть бавовняний клубок в масло, гарантуючи, що весь матеріал насичений.
Крок 3: Формування свічки
Розташуйте просочений клубок в формі свічки. Дайте часу для того, щоб масло вбиралося в бавовняні нитки. Після цього, ви можете вже використовувати свою свічку.
Крок 4: Запалювання
Після того як свічка вбире достатньо масла, запаліть її. Будьте обережні та розташовуйте свічку на стійкій поверхні, щоб уникнути випадкового вогню.
Читайте також:
Високі рахунки за комуналку можуть приходити через погану якість води: українцям дали важливі поради
У будинку завжди буде чисто: основні поради щодо прибирання, які слід використовувати щомісяця