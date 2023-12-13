Свічки є не лише джерелами світла, але й елементами декору та атмосфери в приміщенні, однак багато людей уникають їх використання через склад, що може містити парафін та віск, які вважаються неекологічними та шкідливими.

Як варіант, ви можете зробити власні свічки з використанням всього лише двох природних інгредієнтів: масла та бавовняних ниток.

Що вам знадобиться:

Масло. Ви можете використовувати будь-яке рослинне масло за вашим вибором. Найчастіше використовують оливкове масло, оскільки воно легко доступне та має приємний аромат. Інші варіанти включають кокосове масло або соняшникове масло. Бавовняні нитки. Виберіть товсті бавовняні нитки, які легко насичуються маслом та горять довше. Можна придбати їх в будь-якому магазині для рукоділля або в інтернет-магазинах.

Крок 1: Підготовка матеріалів

Перш за все, зробіть невеличкий клубок з бавовняних ниток, залишаючи вільним кінець, який буде служити горілкою свічки.

Крок 2: Доповнення маслом

Облийте масло у невелику миску чи площинний контейнер. Поглибіть бавовняний клубок в масло, гарантуючи, що весь матеріал насичений.

Крок 3: Формування свічки

Розташуйте просочений клубок в формі свічки. Дайте часу для того, щоб масло вбиралося в бавовняні нитки. Після цього, ви можете вже використовувати свою свічку.

Крок 4: Запалювання

Після того як свічка вбире достатньо масла, запаліть її. Будьте обережні та розташовуйте свічку на стійкій поверхні, щоб уникнути випадкового вогню.

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