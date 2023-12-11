Прогнози карт Таро на тиждень для всіх знаків зодіаку тут.

Що карти готують Леву, Діві, Скорпіону, Стрільцю та іншим знакам зодіаку цього тижня?

Овен

Цього тижня ви будете поглинені своїми думками в режимі самодослідження. Не чекайте багато чого від оточуючих вас людей, тому що у вас не буде настрою проводити час з іншими. Ви добре працюватимете і, можливо, отримаєте винагороду за свою роботу. Тим, хто шукає роботу, може повезти, і їм зателефонують до співбесіди. Ви будете впевнені в собі та готові прийняти виклик.

Телець

У любові та стосунках терпіння є ключовим моментом; пливи за течією, не поспішай. Домашня ситуація стане гармонійною, а взаєморозуміння з партнером покращиться. Цього тижня ви можете зіткнутися зі стресом, пов'язаним із роботою. Будьте обережні з фінансами. Позначається несподівана втрата грошей чи майна. Контролюйте свій характер, тому що це може погіршити вашу продуктивність та становище на робочому місці. Будьте обережні під час інвестування в гольові передачі цього тижня.

Близнюки

Ви будете сповнені ентузіазму та зосереджені на виконанні своїх завдань на роботі. Якщо ви розпочнете у цей час нове підприємство, воно принесе прибуток у найближчому майбутньому. Здобувачі почують добрі новини про роботу, на яку вони подали заявку. Однак на внутрішньому фронті, зважаючи на все, є деякі труднощі. Можуть виникнути розбіжності з вашим партнером, що викличе у вас занепокоєння та розчарування. Ви можете мати справу з деякими проблемами зі здоров'ям.

Рак

Цього тижня ви можете відчувати невдоволення та незадоволеність, оскільки люди навколо вас не співпрацюватимуть. Ви можете відчувати стрес через якийсь невідомий страх. Здається, ніщо не працює на вашу користь. Рекомендується дбати про своє здоров'я та уникати перевтоми. Бажано займатися медитацією. Уважно прочитайте всі документи перед підписанням будь-якого контракту чи комерційної угоди. Уникайте інвестицій.

Лев

Нестача уваги з боку вашого партнера може призвести до розбіжностей у ваших стосунках і змусити вашого партнера почуватися сумним та самотнім. Нерозв'язані проблеми з минулого можуть негативно вплинути на ваші стосунки. Ви будете добре виконувати свою роботу і перевершите всі очікування. Ви можете розраховувати на деяку винагороду у вигляді бонусу або збільшення. Ретельно зважуйте свої слова, тому що зрештою ви можете завдати шкоди оточуючим.

Діва

Громадські заходи та сімейні зустрічі займуть вас цього тижня. Ви будете насолоджуватися щасливими та приємними моментами зі своїм партнером. Ви зустрінетеся та поспілкуєтеся з новими людьми, розширюючи своє коло спілкування. Перш ніж ухвалити важливе рішення, рекомендується порадитися зі старійшинами. Будьте зосереджені на своїй меті, і ви досягнете успіху. Вас можуть покласти додаткові обов'язки; проте перевтома може втомити вас фізично та морально.

Терези

Ви розділите тісний емоційний зв'язок зі своїм партнером. Вони підтримають і зрозуміють. Встановіть здорові межі взаємної поваги. Однак на робочому місці ви можете відчувати негатив довкола себе, оскільки хтось може піти проти вас. Контролюйте свій характер, зосередьтеся на своєму завданні та не відволікайтеся. Можливо, ви поспішаєте виконати завдання і тому припускаєтеся деяких помилок.

Скорпіон

Ваш зв'язок з партнером буде теплим і люблячим. Самотній може розраховувати знайти гарну пару. У вас буде сила подолати проблеми та проблеми у вашому сімейному житті. Ви повинні бути обережні зі своїми грошима та фінансами. Якщо ви дали комусь гроші, повернути їх може бути складно. Вам також рекомендується відкласти будь-яке важливе рішення.

Стрілець

Гарний час віщує як на професійному, так і на особистому фронті. Все піде за планом, і ви можете очікувати на позитивний результат від будь-якої нещодавньої ініціативи. Любовні узи, швидше за все, стануть міцнішими. У ваших відносинах можуть бути позитивні новини – пропозиція, заручини чи весілля. З погляду роботи тиждень виглядає багатообіцяюче. Будуть підписані довгоочікувані контракти чи документи, здійсняться фінансові угоди.