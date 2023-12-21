Існує безліч способів видалення нальоту на душовій лійці, але один з них, можливо, вам ще не відомий. Давайте розглянемо ефективний спосіб, як зробити вашу душову лійку блискучою і чистою.
Матеріали:
- Оцет. Він відомий своїми властивостями видалення засмаги та вапнякових нальотів.
- Пакетик замороженого оцту. Це може бути звичайний оцет, але в замороженій формі він стає ще більш ефективним.
- Поліетиленовий пакет або гумовий бинт. Вам знадобиться це для обгортання душової лійки.
Інструкція:
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Приготуйте оцет. Якщо ви використовуєте звичайний оцет, просто налийте його в миску чи піддон. Якщо ви використовуєте оцет в замороженій формі, залиште його в морозильнику протягом кількох годин.
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Замочіть душову лійку. Погрузіть душову лійку в оцет чи прикладіть заморожений оцет до неї. Впевніться, що наліт повністю занурений у розчин.
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Обгортайте поліетиленовим пакетом або гумовим бинтом. Щоб зберегти вологу і збільшити ефективність процесу, обгорніть душову лійку поліетиленовим пакетом або гумовим бинтом. Забезпечте тісне прилягання, щоб оцет не випаровувався швидше часу.
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Залиште на кілька годин або на ніч. Найкраще, якщо ви можете залишити душову лійку в оцеті протягом ночі. Це дозволяє оцету працювати глибше і ефективніше видаляти наліт.
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Вимийте душову лійку. Після того, як ви видалили наліт, добре промийте душову лійку під струменем води. Ви помітите, що вона стала не тільки чистою, але і більш ефективною в роботі.
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