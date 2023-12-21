Існує безліч способів видалення нальоту на душовій лійці, але один з них, можливо, вам ще не відомий. Давайте розглянемо ефективний спосіб, як зробити вашу душову лійку блискучою і чистою.

Матеріали:

  1. Оцет. Він відомий своїми властивостями видалення засмаги та вапнякових нальотів.
  2. Пакетик замороженого оцту. Це може бути звичайний оцет, але в замороженій формі він стає ще більш ефективним.
  3. Поліетиленовий пакет або гумовий бинт. Вам знадобиться це для обгортання душової лійки.

Інструкція:

  1. Приготуйте оцет. Якщо ви використовуєте звичайний оцет, просто налийте його в миску чи піддон. Якщо ви використовуєте оцет в замороженій формі, залиште його в морозильнику протягом кількох годин.

душова кабіна

  1. Замочіть душову лійку. Погрузіть душову лійку в оцет чи прикладіть заморожений оцет до неї. Впевніться, що наліт повністю занурений у розчин.

  2. Обгортайте поліетиленовим пакетом або гумовим бинтом. Щоб зберегти вологу і збільшити ефективність процесу, обгорніть душову лійку поліетиленовим пакетом або гумовим бинтом. Забезпечте тісне прилягання, щоб оцет не випаровувався швидше часу.

  3. Залиште на кілька годин або на ніч. Найкраще, якщо ви можете залишити душову лійку в оцеті протягом ночі. Це дозволяє оцету працювати глибше і ефективніше видаляти наліт.

душ

  1. Вимийте душову лійку. Після того, як ви видалили наліт, добре промийте душову лійку під струменем води. Ви помітите, що вона стала не тільки чистою, але і більш ефективною в роботі.

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