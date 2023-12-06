Знайдіть час, щоб прочитати це прогноз гороскопа. У ньому ви знайдете всі ресурси, необхідні для того, щоб повною мірою насолодитися цим днем. ОВЕН

21 березня - 19 квітня Овен, сьогодні ви відчуєте виняткову ясність розуму, а ваша інтуїція стане гострішою, ніж будь-коли. Тому для вас настав ідеальний час наслідувати те, що говорить вам ваш внутрішній голос. Якщо ви дослухаєтеся до нього, воно приведе вас до успіху, але може піти несподіваним шляхом. Якщо є якісь питання, у яких у вас є певні сумніви, дослухайтеся того, що вам кажуть. Якщо у вашій голові з'являться нові ідеї та шляхи вирішення якихось проблем, будьте впевнені, вони виявляться правильними. Ваші інтуїтивні здібності – це дар, не дозволяйте нікому намагатися перевершити їх. Використовуйте цю силу не лише у професійній сфері, а й у сентиментальній. Уникайте складних ситуацій та напружених моментів, прислухаючись до своєї суперсили. Ви не помилитеся. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, сьогодні не найкращий день для питань, пов'язаних із грошима. Будьте обережні і не носите з собою великі суми грошей, оскільки існує ризик крадіжки. Вам також не слід брати участь в азартних іграх, оскільки успіх не на вашому боці. Зверніть сьогодні особливу увагу на своє оточення: хтось, хто вам дуже дорогий, може спробувати скористатися вами у фінансовому плані. Можливо, вам буде важко сказати «ні», оскільки ця людина дуже переконлива, але з минулого досвіду ви знаєте, що вона ніколи не виконує те, що говорить. У любові вас чекає дуже приємний день. Ви зможете отримати те, що давно мріяли і що здавалося неможливим. Насолоджуйтесь цим моментом і тим, як прекрасне кохання, коли воно взаємне. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, ви у чудовій формі, вітаємо з цим. Після подолання деяких спадів енергії через деякі складні ситуації ваша енергія і здоров'я повернулися до свого піку. Це відбивається на вашому обличчі, у тому, як ви кажете і навіть у тому, як ви рухаєтеся. Ця життєва сила та сила, які ви почнете випромінювати щодня, можуть привернути увагу когось із ваших близьких. Ця людина почувається пригніченою досить великою проблемою і вважає, що ви могли б їй надати велику допомогу. У вас може не бути конкретного рішення, як їм допомогти, але вашої готовності вислухати їм буде достатньо. Ви зможете запропонувати їм кілька вагомих аргументів, щоб змусити їх перестати занурюватися в смуток, і вже одне це того варте. У вас чудова здатність заспокоювати людей. Чи думали ви коли-небудь про те, щоб зробити щось пов'язане з цим? РАК

21 червня – 22 липня Раку, в останні кілька днів ти прагнув уникнути реальності. Справи йдуть не так, як вам хотілося б, але вам погано починати дивитися на своє життя через рожеві окуляри. Настав час відкрити очі та усвідомити, що насправді у ваших проблем є рішення і що у вас є кілька варіантів їх вирішення. Намагайтеся перестати сприймати своє життя як перебільшену драму і почати робити конкретні кроки, щоб почати змінювати ситуацію на свою користь. Якщо стратегії, які ви дотримувалися щодня досі, не спрацювали для вас, настав час переосмислити їх та розглянути інші підходи. Не бійтеся куштувати щось нове або робити протилежне тому, що ви завжди робили. Зосередьтеся на зміні свого світогляду. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, це гарний день, щоб значно покращити стосунки з партнером. Якщо ви переживаєте якийсь рутинний чи монотонний етап, то це тому, що він давно назрів. Ви часто почуваєтеся пригніченим через щоденні зустрічі, а цього не може бути. Постарайтеся розкрити свою романтичну сторону та здивувати свого партнера тими ніжними та пристрасними жестами, яких ви давно не бачили. Використовуйте для цього день, відпочинок та вільний годинник. Зазвичай ти втомлюєшся від такого занурення в роботу і іноді забуваєш про дійсно важливі речі. Присвятіть день повноцінного життя зі своїм партнером, не думаючи ні про що, крім нього і про те, наскільки ви щасливі з ним. Цей досвід не тільки зміцнить стосунки, а й розвіє всі ті сумніви, які у вас були з приводу того, чи це людина чи ні. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Діво, ти прагнеш прогресу та позитивних змін у своєму житті, і це нормально. Хоча це правда, що за останні кілька днів ви помітили деякі покращення, вірно також і те, що ваш нонконформістський дух хоче більшого. Можливо, проблема в тому, що ви не повністю усвідомили ці досягнення.

Сьогоднішній день дарує вам можливість, яку ви давно мріяли. Завдяки цьому ви зможете ясно побачити, як розпочати шлях до тієї мети, яку уявляєте майже кожен день. Зверніть особливу увагу на своє оточення, оскільки можливість може бути в місці, яке вам дуже знайоме.

Якщо ви отримали пропозицію сьогодні, подумайте над нею, перш ніж відповідати. Такий підхід принесе вам користь і дозволить вам запитати деякі додаткові умови, про які ви, можливо, спочатку не врахували. Важливо бути терплячим у питаннях вашого майбутнього.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, сьогодні ви зможете знову знайти необхідну вам безтурботність і спокій. Нарешті, всі ті турботи, які долають вас щодня, виявляться замкненими в скрині, яку вам більше не захочеться відкривати. Цей внутрішній світ дозволить вам більш ясно бачити ситуації та знаходити рішення всіх цих маленьких повсякденних проблем.

Скористайтеся цим прекрасним станом «дзен», щоб вирішити всі завдання, які ви відклали на другий план. Можливо, сьогодні у вас навіть виникнуть події, на які ви не очікували, але ваш спокійний розум не буде похитнутий цією ситуацією. Це несподіване завдання може бути пов'язане з їжею, наприклад, з приготуванням барбекю.

Ви захочете присвятити себе цим завданням і впораєтеся з ними чудово. Ця подія може розкрити вашу сторону, яка раніше не була досліджена. Бачачи, що ви такі гарні в цьому, ви підвищите своє его.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон, будьте уважні, адже вам може зателефонувати начальство. Хоча може здатися трохи незвичайним займатися робочими справами у такий вихідний день, дуже важливо звертати увагу на те, що вам пояснюють. Це може вплинути на ваше майбутнє і ваше фінансове становище.

Тому постарайтеся не залишати цю можливість поза увагою. Якщо вам пропонують зустріч, подумайте про те, щоб прийняти її, хоча у вас швидше за все будуть суперечки вдома з цього приводу. Прислухайтеся до своєї інтуїції, якщо вона підказує вам, що вам час іти, отже, на те є причина.

Що стосується вашого партнера, то якщо нарешті через це робоче питання в день, який у вас був запланований, виник деякий дискомфорт, постарайтеся виявити співчуття. Вони давно просили вас виконати це завдання, і для них нормально засмутитися, якщо ви відміните його того ж дня. У цьому випадку рішенням можливо відкласти цей план до наступної доступної можливості. Що ви думаєте про цю ідею?

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, сьогодні вам буде унікальна можливість почати все спочатку в деяких аспектах вашого життя, які вам не подобалися. Речі, які щодня викликають проблеми та занепокоєння, не заслуговують на визнання в нашому повсякденному житті. Астральне з'єднання радить вам зробити перезавантаження і залишити позаду все старе, що не давало вам рухатися вперед.

Коли ви це зробите, ви побачите, як зможете подолати розбіжності, які у вас були з деякими близькими, і ви зможете закрити розділи, які зачепили вас. Хоча дійсно може здатися, що в деяких ситуаціях вам буде легше зробити цей крок, дуже важливо, щоб ви зробили свій внесок. Відпустіть образу і знову знайдете впевненість у тих, хто вас підвів.

Сьогодні хороший день, щоб залишити минуле позаду і подивитися у майбутнє.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг, у вас визначна здатність до самоорганізації, і ви схильні щодня будувати плани, щоб весело провести час зі своїми близькими. Крім того, ви маєте чудову здатність адаптуватися, тому пошук альтернатив, коли справи йдуть не так, як планувалося, завжди ваше завдання. Привітайте себе з цим досягненням, тому що не кожен може керувати груповою діяльністю, не кажучи вже про те, щоби максимально ефективно імпровізувати план Б.

Ця здатність організовувати та адаптуватися широко визнана та оцінена вашими друзями. За це вас цінують та захоплюються, і не дивно, що сьогодні ви отримаєте не один комплімент чи сюрприз. Можливо, ці друзі захочуть здивувати вас несподіваною, але приємною пропозицією.

Скористайтеся цим проявом прихильності і навіть якщо воно відрізняється від того, що ви планували для них сьогодні, дайте їм шанс. Вони зробили це з таким ентузіазмом, що їм неможливо відмовити.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій, цей день відпочинку, який ти задумав, буде трохи змінено. Це буде пов'язано з деякими особистими обставинами, які змусять вас допомогти комусь із оточуючих. Це може бути хтось із вашого будинку, сім'ї чи друзів.

Це правда, що ви не проти допомогти, коли це необхідно, і у вас завжди добра воля, але не дозволяйте цьому змусити вас нехтувати власним благополуччям. Ви довго чекали на можливість бути вдома без турбот, тому бережіть себе.

Якщо ви продовжите пред'являти такі вимоги, ваше здоров'я може постраждати. Перестаньте недооцінювати важливість турботи про свій емоційний та фізичний добробут, інакше коли ви це зробите, може бути вже запізно. Все може зачекати трохи, і ваші близькі можуть зачекати ще трохи.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, сьогодні у вас буде можливість зайнятися чимось, що вам сподобається. Зазвичай, у вас немає часу ні на що щодня, тому ви дуже вдячні за таку можливість займатися тим, що вам дійсно подобається. Ви думаєте про те, щоб прочитати книгу, вивчити або записати на папері деякі ідеї, які у вас є в голові, так що вперед; що б це не було, це буде гарна ідея.

Ці заняття принесуть користь, але також важливо, щоб ви не витрачали на них цілий день. Виділіть сьогодні небагато часу для справжнього відключення, вийшовши надвір. Ви можете зайнятися спортом на свіжому повітрі або зустрітися з сім'єю та/або друзями. Є люди, котрі хочуть провести з вами деякий час.

Джерело: magic.horoscope.

Останні новини України:

Гороскоп за картами Таро на грудень 2023 року для кожного знака Зодіаку: що приготував для Вас Всесвіт.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.