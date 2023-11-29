Зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко для проєкту "Не стерпиться" відверто розповіла про те, як зіткнулася з насильством.

"Я ніколи не забуду відчуття сорому", – зізнається Олена Шоптенко.

Шоптенко пригадала огидну ситуацію, коли їй було 13 років, і вона їхала в київському метро на навчання.

"Зайшла в переповнений вагон, стояла, тримаючись за поручень, і памʼятаю, як я відчула дуже дивне щось між моїми ногами. Я абсолютно не розуміла, що це таке, поки я не опустила свою голову і не побачила там руку дорослого чоловіка. Я по цій руці провела поглядом і побачила чоловіка сивого, з вусами сивими, він дивився в іншу сторону і посміхався. І цю посмішку насправді я памʼятаю досі", – розповіла Олена Шоптенко.

За словами танцюристки, тоді вона прибрала руку чоловіка, але нічого йому не сказала, і він знову потягнувся до неї. Тому дівчинка швидко вийшла на найближчій станції й дочекалася, коли метро поїде, бо дуже боялася, що та людина також вийде за нею.

"Найперше, що потрібно було зробити, це просто закричати, звернути увагу на це, чи вдарити цю людину, кликати на допомогу, зробити будь-що. Мені здається, що в нашому суспільстві, на жаль, дітям не пояснюють з самого малечку про кордони свого тіла. Треба захищати себе і своє тіло, треба голосно кричати і говорити про те, що відбувається, що не подобається", – наголосила Олена Шоптенко.

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