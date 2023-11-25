Ведуча "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка разом із чоловіком-мільйонером живе в Швейцарії, розповіла про переваги цієї країни.

Раніше ведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні проєкту "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, розповіла про труднощі, з якими українки стикаються за кордоном. А цього разу на своїй сторінці в Instagram Онуфрійчук вирішила розповісти про плюси життя в Швейцарії.

По-перше, серед плюсів життя в Швейцарії, Іванна Онуфрійчук відзначила вдалий клімат. Там майже ніколи немає різких скачків температури: взимку помірно холодно – +5+7 градусів, мінусова температура здебільшого в горах, а влітку середня температура сягає +25+28 градусів.

Звісно, Іванна Онуфрійчук розповіла про високий рівень життя в Швейцарії. Наприклад, мінімальна зарплата в країні становить 4000 франків – це комфортна сума для проживання одному, хоча на сімʼю з дітьми цього не вистачить.

Онуфрійчук похвалила медичні та соціальні послуги в Швейцарії, а також чистоту повітря та навколишнього середовища, на вулицях ви не побачите сміття. Крім того, в країні дуже чіткий графік роботи громадського транспорту, наприклад, із міста Лозанна, де живе Іванна Онуфрійчук із чоловіком, до Женеви потяг їздить кожні 5-10 хвилин.

"Краса того, що оточує. Цей факт один із найвагоміших, і він не може мене не тішити, адже краєвиди, які є тут, просто захоплюють подих", – додала Іванна Онуфрійчук.

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