Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів про цинічну поведінку акторки та співачки українського похадження Галини Безрук, яка була фіналісткою вокального шоу "Голос країни 2", а також знімалася в серіалах "Слуга народу" та "Будиночок на щастя".

Слава Дьомін відзначив Галину Безрук званням "чмоня тижня". Ведучий нагадав, що акторка родом з Краматорська, вона зробила непогану кар'єру в Україні, але на початку повномасштабного вторгнення залишилася в росії і жодного разу не підтримала свою батьківщину. Але цього разу Безрук знову відзначилася.

"До зрадників ми, в принципі, вже, знаєте, звикли, але ми не звикли до цинізму, який вони іноді видають", – заявив Слава Дьомін.

Слава Дьомін розповів, що днями Галина Безрук виклала на своїй сторінці в Instagram відео з українського фільму "Останній мо*каль", де вона також грала, і написала, що це було в якійсь абсолютно іншій реальності.

"Потім репостнула фотку з вінком і написала, що вінок – незмінний атрибут нашої історії, ну а потім виклала наступную вже фотку з російського театру, де її прихистили і платять за мовчання.

А ви знаєте, друзі, вкотре нагадую, що хочеться, щоби після перемоги ми не забули жодного мовчуна і зрадника, бо таких багато, але таким чином ми все більше і більше їх вичищаємо з нашого оточення", – додав Слава Дьомін.

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