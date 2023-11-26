Ваш гороскоп на тиждень з 27 листопада по 3 грудня 2023 року вже тут, і від початку до кінця він буде божевільним.

Цього тижня більшість сонячних знаків побачать, що їхні плани працюють на їхню користь. Наступні дні виявляться вдалими, оскільки прибутки багатьох знаків зодіаку збільшаться. Початок грудня 2023 року буде вдалим для багатьох.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Вам слід підготуватись до старанної роботи для свого бізнесу. Доходи збільшаться, але й витрати також. Ви повинні бути обережними з тим, кому ви довіряєте та кому ділитеся конфіденційною інформацією.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Цей тиждень буде наповнений злетами та падіннями. Якщо ви продовжите старанно працювати, на вас чекає успіх у професійній сфері. Уникайте серйозних ризиків у кар'єрі чи бізнесі, інакше космічні енергії створять для вас несприятливі ситуації.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Початок і кінець тижня будуть сприятливими для ваших фінансів, оскільки ваші доходи покращаться. Ваші очікування виправдаються у п'ятницю та суботу. Хоча у шлюбі буде напруженість, ви можете розраховувати на повну підтримку партнера.

Рак (21 червня – 22 липня)

Найближчими днями наповнені добрими новинами. Ви досягнете успіху в житті і станете свідком збільшення свого доходу. Буде виконано велике завдання, яке принесе величезну користь у ваше професійне життя. З вашим партнером будуть сварки, але швидше за все все складеться на користь ваших відносин.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Цей тиждень матиме змішані результати. Вам доведеться неохоче виконувати деякі завдання, але все ж таки досягти успіху в професійному житті. Ви також можете боятися упустити можливості, які можуть отримати ваші колеги.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Ваш партнер буде злитися на вас, але ви зможете його заспокоїти та стати свідком сімейного щастя. Кінець тижня буде вам вдалим, оскільки на вашому шляху з'являться нові можливості, а доходи збільшаться. Багато ваших планів здійсняться цього тижня.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Незавершені завдання наберуть обертів та допоможуть досягти нових віх у житті. Ви досягнете успіху у професійному житті і виконаєте всю роботу вчасно. Можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, пов'язані зі шлунком, і слід звернутися до лікаря.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Слід побоюватися проблем зі шкірою та стопами. Ви можете відправитися в раптову подорож і отримати можливість купити нові товари. У середині цього тижня витрати збільшаться, але турботи, пов'язані з роботою, закінчаться. Вагітним жінкам необхідно уважно ставитись до свого здоров'я найближчими днями.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Біль у спині та зубах змусить вас турбуватися. Успіх буде на вашому боці, і ваш дохід залишиться стабільним. Ваші супротивники уповільняться, а робота прискориться. Субота принесе хороші новини і ваш партнер залишиться з вами милим.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Цього тижня ви станете свідком злетів та падінь доходів. Колеги підтримають вас, і найближчими днями ваше професійне життя буде процвітати. Висока ймовірність розбіжностей із партнером, і в суботу ви витратите зайвий час.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Цього тижня ваш дохід збільшиться, і ви знайдете нові захоплюючі можливості на робочому місці. У середині тижня виникнуть непотрібні проблеми, ви їх із витонченістю подолаєте. У вас також виникнуть проблеми зі здоров'ям, але ваш партнер буде поряд з вами і виллє свою любов і турботу.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ваші діти підтримають вас і допоможуть вашим планам досягти успіху. Зрештою ви витратите гроші на ремонт будинку та відвідування релігійних зборів. Бізнес розвиватиметься швидкими темпами, і люди, які отримують зарплату, мають високу ймовірність отримати підвищення по службі в офісі.

Джерело: herzindagi.

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