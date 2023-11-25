Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 25 листопада, коли наступають вихідні, ми всі з нетерпінням чекаємо на такий необхідний відпочинок.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку є речі, які виходять на перший план, коли робота відходить на другий і у нас з'являється можливість пограти.

Сьогоднішня карта Таро розкриває деякі цікаві ідеї для всіх знаків зодіаку. Ось що на вас чекає цього дня.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 25 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов.

Ця карта Таро є попередженням про те, що сьогодні ви можете зіткнутися із несподіваними неприємностями. Хаос присутній у різних ситуаціях, але якщо підготуватися заздалегідь, у них легше орієнтуватися. Отже, зберігайте рішучий настрой.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Іноді люди просто хочуть з вами посперечатися. Ви можете дати їм солідну пораду, але вони однаково думають, що знають краще. Незважаючи на те, що нелегко дозволити людині зазнати невдачі самої, це може бути єдиним способом навчитися. Жорстке кохання.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Жезлов.

Ви можете на якийсь час застрягти в безвиході, тому що не впевнені, який шлях вам слід обрати. Можливо, ви не готові зробити вибір прямо зараз. Небагато додаткової інформації допоможе вам прийняти мудре рішення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей.

Нездатність людини бути доброю у скрутну хвилину — ознака того, що має внутрішнє нещастя. Ви не можете зробити когось щасливим, він має обрати бути самим собою.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Світ

Удача знаходить вас там, де ви працюєте найбільше. Якщо ви бачите, що хочете щось змінити, знайдіть шлях, який приведе вас до вашої долі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вежа.

Проблеми можуть виникнути несподівано, і це вражає. Ви можете швидко вчитися та навчитися робити все правильно. Не дозволяйте шоку від незнання завадити вам зробити правильно в даний момент.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Ієрофант.

Старомодний одяг повертається. Якщо ви любите все ретро, ​​можливо, зараз саме час виявити себе!

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сонце.

Це чудовий день для вас, щоб пізнати всі радості, які можуть принести життя. Побалуйте себе чимось веселим, навіть якщо вам здається, що це дорого. Чим більше ви дозволяєте собі виходити за межі своїх обмежень, тим легше стає досягти зірок.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Зірка.

Всесвіт прокладає вам шлях до здійснення своєї мрії. Не переставайте вірити у себе. Те, що має бути завжди, прийде до вас, чи готове воно чи ні.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Колісниця.

Ви повинні триматися за свої цілі обома руками. Ви можете втомитися і втомитися, але це завжди відбувається, коли ви такі близькі до фінішу. Продовжуйте рухатися вперед. Ви не пошкодуєте, що дійшли до кінця.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператор.

Можливо вам хочеться здатися, але ви воїн-боєць. Ви не залишитеся надовго. Сьогодні дайте собі хвилинку поплакати, і невдовзі це перетворяться на сльози щастя.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Емоції можуть збивати з пантелику, але як тільки ви у всьому розберетеся, настає момент лампочки. Страх перетворюється на впевненість, і тоді ви готові підкорити світ!

Джерело: yourtango.

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