Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, штурми не припиняються і, на жаль, є не найкращі зміни у ситуація.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Зокрема, на Бахмутському напрямку воров вів штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У Генштабі ЗСУ зазначили, що вони були безуспішними.

«Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у новому зведенні.

Тим часом на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни мужньо тримають оборону, окупанти несуть шалені втрати.

«Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак», - повідомили в Генштабі.

Про те, що відбуваєтсья під Авдіївкою також повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, у напрямку Степового продовжуються ворожі штурми одночасно із нашими контратаками.

«Невеликий успіх мали і ми, і, на жаль, ворог. Ситуацію у районі АКХЗ доцільніше описувати "А шо там під парканом коксохіму?". І це буде правдою, адже основні бої відбуваються саме там», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

Військовий кореспондент додав, що деякі групи окупантів можуть прориватися на територію заводу, але українська арта та БПЛА дуже швидко їх ліквідовують.

«Біля очисних ворог додатково просунувся на 200 метрів. Промка вздовж Ясиноватського провулку майже повністю втрачена», - розповів Мірошніков.

За його словами, у напрямку Новокалинового - без просувань, а Очеретиного - просування до 300 метрів, але там ворог не закріпився.

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