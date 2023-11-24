Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 24 листопада, настав час розпочати нове життя, і коли ви починаєте з погляду подяки, це набагато простіше.

Ви можете знайти розуміння у сьогоднішньому читанні Таро. Коли Сонце і Місяць знаходяться в знаку зодіаку Стрілець - на вашому боці успіх.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 24 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Путівник.

це напружений тиждень, і, враховуючи так багато заходів, ви готові до тиші та спокою.

Чи проводитимете час з друзями та родиною чи підете на громадський захід? Приділіть собі трохи часу, щоб освіжитися та помолодшати.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Лицар пентаклів.

На столі гроші, Телець. У вас є багато можливостей компенсувати фінансові втрати.

Можливо вам доведеться пошукати трохи старанніше, ніж хотілося б, але ви знайдете те, що шукаєте.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Королева Кубків.

Не дозволяйте занепокоєнню заглушити ваш внутрішній голос. Ваша турботлива природа жива та здорова.

Є частина вас, яка хоче бути поруч, щоб допомогти нужденному другу. Не чиніть опір спонуканню; протягніть руку допомоги, щоб дізнатися, чи може хтось, кого ви любите, допомогти.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Увімкніть хорошу музику, випийте улюблений напій для дорослих і налаштуйтеся на правильний спосіб мислення.

Ви можете створити щось дивовижне сьогодні, якщо у вас є бажання.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Королева Мечів.

У вас блискучий розум та гостра інтуїтивна натура, народжена життєвим досвідом.

Подібно до одного, який поруч, коли вам потрібна рука допомоги, ваша дружба підтримує, плекає і зцілює в її присутності.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дурень

Є щось хороше, що кличе тебе на ім'я, і ​​коли ти знаєш, що це правильно, ти поспішаєш до цього. Ви не чекатимете, поки хтось дозволить вам слідувати своїй мрії. Коли ви готові жити тим життям, яке хочете, ви беретеся за справу і йдете до нього.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Суд.

Історія вашого життя не пропаде даремно. Ви маєте що розповісти.

Тому незалежно від того, чи вирішите ви вести колонку з порадами, вести особистий блог чи публікувати в Твіттері кілька думок на день, важливо те, чим ви хочете поділитися. Не соромтеся публікувати те, що ви думаєте про інших.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Якщо у вас немає грошей, щоб заплатити другові за його навички, можливо він захоче торгувати з вами.

Якщо у вас є щось цінне, що їм потрібне, запропонуйте обмін роботою. Можливо, для вас обох краще допомогти один одному, ніж наймати когось за плату.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Живіть за коштами. У житті так багато вимог, що здається, ніби треба робити більше, щоб стати кращими.

Навіщо заохочувати боротьбу, якщо можна скоротити деякі сфери свого життя та зменшити фінансовий тягар?

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Ви сподіваєтеся народити дитину? Якщо ви щосили намагалися створити сім'ю, ця карта Таро вказує на те, що ви вступаєте в родючий час. Можливо, цього місяця ви досягнете успіху.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Королева пентаклів.

На вас можна покластися, тому здається, що всі просять вас про допомогу в останню мить. Люди можуть сказати, що ви налаштовані "зробити це", і якщо ви можете бути поряд у скрутну хвилину, ви це зробите.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Помірність.

Ви надто багато думаєте? Ця карта Таро показує, що вас може турбувати питання, яке ви не можете контролювати. Відпустіть це і подивіться, як Всесвіт подбає про ситуацію.

Джерело: yourtango.

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