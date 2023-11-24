Клієнт "ПриватБанк" розповів, що представник банку зателефонував йому та запропонував приєднатися до акції, по якій мав нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки.

Деякі клієнти "ПриватБанку" виявляють труднощі при користуванні банківськими послугами йього банку, що може викликати негативні враження від обслуговування. На порталі "Мінфін" з'явилася критика, де клієнт "ПриватБанку" поділився деталями неприємної ситуації, що з ним сталася. Зокрема, у нього виникла якась незрозуміла ситуація з виплатою кешбеку на його банківську картку.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що представник банку зателефонував йому та запропонував приєднатися до акції, по якій мав нараховуватись кешбек за кожну оплату з картки. Українець вирішив приєднатись і дійсно за кожну транзакцію він отримував кешбек на картку "ПриватБанк".

Клієнт "ПриватБанк" очікував, що 1 числа наступного місяця йому надійде на рахунок вся сума кешбеку за минулий місяць, але цього не сталося.

"Я залишав заявку, але її зареєстрували як скаргу і на неї вирішили не відповідати. Сьогодні я взагалі розмовляв більше години по телефону з представником "ПриватБанку", та заявка так і не була сформована, бо вона не може зрозуміти що це за акція, хоча бачить, що нарахування кешбеку відбуваються. В банку діє якась незрозуміла схема, що самі представники не розуміють що і як у них працює. На жаль цікаві акції, але повна некомпетентність персоналу", - додав клієнт "ПриватБанк".

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