Після досягнення 60 років, за наявності 30 років страхового стажу, громадяни можуть вийти на пенсію за віком. Проте щороку вимоги до страхового стажу зростатимуть.

Українці можуть розраховувати на пенсію при наявності необхідного стажу та у визначеному віці - в іншому випадку, їм доведеться покладатися лише на соціальну допомогу від держави.

Згідно з законодавством, з початку 2024 року збільшаться вимоги до кількості років страхового стажу для отримання пенсії в Україні. Якщо у 2023 році потрібно мати 30 років стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років, то у наступному році ця вимога збільшиться до 31 року.

Після досягнення 60 років, за наявності 30 років страхового стажу, громадяни можуть вийти на пенсію за віком. Однак щороку вимоги до страхового стажу будуть зростати, досягаючи 35 років до 2028 року.

Також існують можливості виходу на пенсію у 63 та 65 років для осіб, які не мають необхідного стажу. Для пенсії у 63 роки вимоги поступово зростатимуть:

Від 20 до 30 років стажу – у 2023 році;

Від 21 до 31 року стажу – у 2024 році;

Від 22 до 32 років стажу – у 2025 році;

Від 23 до 33 років стажу – у 2026 році;

Від 24 до 34 років стажу – у 2027 році;

Від 25 до 35 років стажу – у 2028 році.

Для пенсії у 65 років вимоги також будуть поетапно зростати:

Від 15 до 20 років стажу – у 2023 році;

Від 15 до 21 року – у 2024 році;

Від 15 до 22 років – у 2025 році;

Від 15 до 23 років – у 2026 році;

Від 15 до 24 років – у 2027 році;

Від 15 до 25 років – у 2028 році.

Якщо особа не має мінімального страхового стажу (15 років) у 65 років, вона отримуватиме соціальну допомогу від держави, а не пенсію за віком.

Також існують можливості дострокового виходу на пенсію для певних категорій громадян, таких як особи із особливим станом здоров'я, інваліди, матері багатодітних сімей, учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та військовослужбовці, які мали статус учасника бойових дій.

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