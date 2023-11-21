Ведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні проєкту "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, ще до повномасштабного вторгнення переїхала до Швейцарії, де живе з чоловіком-мільйонером, але активно підтримує Україну з-за кордону.

Зокрема на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук регулярно розповідає історії загиблих українських захисників, які її вразили. Цього разу Онуфрійчук опублікувала останнє відео, яке надіслав своїй коханій 19-річний Артем Заболотний із позивним Хаджин.

"«Ми звідси, мабуть, не вернемся. Дуже жалко. Жити ще хочеться» — слова українського захисника в останньому відео, яке він надіслав своїй коханій. Артем з позивним Хаджин. Йому було лише 19 років.

Він захищав Україну і хотів в ній жити. Але, на привеликий жаль, став її Героєм посмертно", – пише Іванна Онуфрійчук під відео.

"Боже мій, як же боляче... Якою страшною ціною дається наша незалежність. Вічна слава і вдячність всім Героям…🙏🏽🕯️", – додала Іванна Онуфрійчук.

Раніше Іванна Онуфрійчук поділилася трагічною історією від дівчини, з якою вона працює — її дядько-артилерист також віддав своє життя за Україну. За рік перебування на фронті військовослужбовець із позивним Міха встиг попрацювати на найгарячіших напрямах: Донецький, Бахмутський, Ізюмський, Харківський.

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