Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 21 листопада. Ми маємо багато переваг, коли сьогодні Місяць увійде на знак зодіаку Стрілець.

Що ваше Таро приготувало вам у цей день? Читай далі, щоб дізнатися.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов.

Ви від природи вмієте вирішувати проблеми, і сьогоднішні конфлікти приходять до вас, тому що, долаючи негаразди, ви виявляєте здатність керувати тим життям, яким хочете жити.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: десятка пентаклів.

Ви народжені, щоб бути оратором? Ваша мрія навчати інших на шляху до успіху не така вже й далека.

Час зробити перший крок назустріч своїй долі починається сьогодні, і якщо ви хочете, щоб ваші надії на вплив на інших стали реальністю, почніть рухатися у цьому напрямку.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Жезлов.

Ви сповнені енергії та життя, Близнюки. Сьогодні розпочніть новий режим тренувань. Вирушайте на прогулянку, якщо погода дозволяє. Візьміть всі ці вроджені здібності та почніть спрямовувати їх на високопродуктивну діяльність.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Пентаклів.

Ви берете на себе відповідальність людина, яка не стримуватиметься ні перед чим.

Навіть у ваших відносинах, коли ви вірите в когось і в його мрії, ви зробите все можливе, щоб надати йому підтримку та надати йому необхідну допомогу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Імператриця.

Коли ви зустрічаєте когось, ви можете сказати, чи збираєтеся ви порозумітися чи ні. Іноді ваші інстинкти можуть відключатися, але цього разу краще довіритись інтуїції.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Це день для медитації та звільнення вашого розуму, щоб ви могли отримати послання від Всесвіту.

Запишіться сьогодні на заняття йогою та працюйте, слухаючи музику. Дайте своїй свідомості свободу блукати та звільнити будь-яку негативну енергію.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Суд.

Сьогодні буде зроблено вибір, який може покращити ваше життя. Нелегко приймати важливі рішення, але коли ти нарешті розумієш, чого хочеш, йти шляхом стає набагато легше.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Королева Мечів.

Насочуйте свій розум знаннями та мудрістю. Читайте хороші книги і, якщо є можливість, підберіть цитату, яка б стимулювала думки про майбутнє.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Кубків.

Запросіть кількох друзів на каву з печивом та проведіть день рукоділля. Чудово мати дружбу, засновану на творчості та уяві. Налаштуйте речі та отримуйте задоволення.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Це та пора року, коли люди люблять розсилати святкові вітальні листівки. Візьміть на озброєння стару традицію надсилати листами листівки друзям і родичам, щоб вони знали, що ви думаєте про них.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Імператор.

Навіщо засмучуватися через те, що не вийшло? Негаразди часто приносять із собою проблеми, які в даний момент здаються незручними, але допомагають підштовхнути вас до вашої долі та призначення.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: туз Пентакль.

Якщо ви думали про те, щоб почати невеликий домашній бізнес, це ознака того, що ви на правильному шляху.

Невелике дослідження допоможе вам визначити, який варіант може виявитися вам найбільш підходящим.

Джерело: yourtango.

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