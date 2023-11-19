Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков вирішив розповісти, як він реагує на хейт.

Андрій Бєдняков заявив, що дійсно, з одного боку, якщо людина виставляє своє життя в соціальні мережі, то вона має бути готовою до хейту, але все ж ведучому хотілося б, аби хейту в нашому просторі було менше.

"Не люблю цькувань. Хейт вбиває. Причому не тільки ту людину, яку хейтять, а й ту, ЯКА. З хейтом ти віддаєш дуже багато емоцій, які можна б було направити в правильне русло", — пише Андрій Бєдняков.

Бєдняков розповів, що багато стикався з хейтом ще за часів проєкту "Орел і Решка".

"Коли ти прийшов замість іншого ведучого - ти невдаха, яку треба змінити прямо зараз! «Бо програма втратить інтерес». Але епізоди продовжувалися і програма не втрачала інтерес", — пригадує Андрій Бєдняков.

Після цього, за словами ведучого, він почав стійко реагувати на хейт, хоч і не завжди вдається повністю абстрагуватися.

"Останнім часом багато скандалів, за які різні люди просять вибачення. Іноді хейт справедливий. Але давайте його дозувати, давайте не до кінця душити одне одного. Кожен може помилитися. Краще ще сильніше обʼєднаємось, а не будемо чекати помилки одне від одного", — додав Андрій Бєдняков і закликав українців ще сильніше донатити.

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