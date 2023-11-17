Гороскоп карти Таро для кожного знака зодіаку на 17 листопада доступний тут.

Ми шукаємо відповіді та прагнемо зворотного зв'язку. Один із способів досягнення цієї мети – читання карти Таро чи гороскопа.

Всі ми хочемо, щоб все було ідеальним, і щоб у нашому житті був порядок. Що карта Таро приготувала сьогодні?

Читай далі, щоб дізнатися.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Є багато способів заробити гроші, не виходячи з дому, і якщо ви шукаєте підробіток, не втрачайте надії.

Невелике дослідження може допомогти вам знайти ідею, яка буде цікавою та прибутковою для вас.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Меч.

Хтось не зовсім чесний із вами.

Якщо ви знаєте, що людина поводиться швидше як опортуніст, ніж як друг, визнайте, що ви так відчуваєте. Немає нічого поганого в тому, щоби називати щось таким, яким ви це бачите.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Зірка.

У кожного є життєва мета, Близнюки, і, як би важко було знайти свою, ви не зможете так легко здатися. Будь-яке трапляється. Ви можете стати невпевненим у своєму майбутньому через погані стосунки або ситуацію на роботі.

Проте негативний досвід — гарне нагадування про те, що на вас чекає щось дивовижне. Вам доведеться знайти цю веселку і перечекати цю бурю, поки не дістанетеся до місця призначення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Місяць.

Ви не впізнаєте когось по-справжньому, доки не проведете час, проживаючи життя разом.

Якщо ви виявите, що у людини, якої, як вам здавалося, ви добре знали, є сторона, яку ви раніше не помічали, не докоряйте собі через це.

Ось чому для розвитку стосунків потрібен час, і тепер ви отримали нові знання, які допоможуть вам зробити найкращий вибір.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Минуле не для того, щоб стримувати вас або заважати вам здійснити мрію, тому що ви пішли в обхід.

Минуле має бути основою для навчання. Ваша історія – це те, що зробило вас тією людиною, якою ви є сьогодні.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Ви можете заповзти назад у ліжко і натиснути кнопку повтору, доки не будете готові зустрітися зі світом, або поговорити з тими голосами, які кажуть вам, що завтра буде найкращий день.

Як то кажуть, не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Мечів.

Нам усім потрібний хтось, хто випромінює материнську атмосферу у нашому житті. Є людина, яка хоче дати вам всю любов і підтримку світу, щоб допомогти вам почуватися добре.

Можливо, у вас є друг, з яким найкраще випити каву та поділити вишуканий десерт. Зверніться до цієї людини, щоб спланувати побачення на обід.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сила

Ви сильні у певних сферах свого життя, але навіть це може стати свого роду милицею, якщо ви не звертаєте уваги на свої слабкості.

Ви хочете прагнути робити те, що знаходиться поза вашою зоною комфорту. Трохи більше зусиль у слабких місцях щодня може бути корисним для вас.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Світ

Удача знаходить вас там, де ви працюєте найбільше. Немає чарівної формули або заклинання, яке можна було б використовувати, щоб отримати бажане. Ви просто молитеся, працюєте для цього і спостерігаєте, як бажане проявляється свого часу.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Імператор.

В даний момент суперечка може бути важка для вашого серця, але пізніше вона може стати вашим найбільшим благословенням. Те, що, здається, працює проти вас, може раптово стати саме тим, що вам потрібно, щоб підштовхнути вас до долі та долі.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Трійка Кубків.

Настав час надихнутися, Водолію. Подумай про маленьку мрію; побачити майбутнє. Зробіть щось, що допоможе пробудити ваші творчі здібності та побудувати своє бачення майбутнього.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Меч.

Вас можуть попросити допомогти другу ухвалити важке рішення. Можливо, вони вже знають, що хочуть робити, чи що в їхніх інтересах. Але трохи вашої впевненості може допомогти їм набратися сміливості слідувати своїм шляхом.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Гороскоп на листопад 2023 для всіх знаків Зодіаку: дізнайтеся, як отримати максимальну вигоду з цього місяця.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.