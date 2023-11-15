Популярний шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч відверто розповів про своє ставлення до української мови та скандальних заяв Ірини Фаріон.

На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч опублікував відео, як студенти Львівської політехніки вимагали звільнити Ірину Фаріон з університету.

"За версією пані Фаріон я, конечно, манкурт ще той. Бо говорив до 25 російською, та й зараз каюсь, іноді можу в різних сценаріях. З іншого боку я почав вчити Українську (так, з великої літери, бо так хочу) в Києві і продовжую її вчити зараз. А ще й, мені здається, популяризую її, як лідер думок", — пише Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч розповів, що його викладачем у Києві був Олександр Авраменко, який лагідно показав йому, як любити і плекати мову.

"А от чи полюбив би я мову після хейт-спічів Ірини Фаріон, от хз, не можу сказати точно. Але радикалізм в різних сферах (робота, кохання, мова, спорт) приносить результат. Ти не можеш стати кращим в спорті, якщо не будеш радикальним до себе. Це ж і робить Фаріон. Вона дуже агресивна і радикальна. Іноді з почуттям гумору, але більше просто відштовхуюча", — наголосив Анатолій Анатоліч.

При цьому ведучий відзначив, що без Фаріон ми б стільки не говорили про мовне питання, тому цей скандал виявився корисним.

"З іншого боку, через такі випадки люди на сході і Криму реально вірили в пропаганду і злих бендерівців. І це спрацювало в 2014. На жаль. Тому висновки робіть самі. Казніть Фаріон, чи міловать. Хоча, мені здається, на вашу думку їй наср***и 😁", — додав Анатолій Анатоліч.

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