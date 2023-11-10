Шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч заявив, що скандал навколо заяви Ірини Фаріон спонукав україномовне суспільство об'єднатися та в підсумку виявився корисним.

На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч розповів, що до повномасштабного вторгнення і він сам, і його діти говорили в побуті російською мовою, але після 24 лютого все змінилося.

Анатолій Анатоліч показав коротеньке спонтанне інтерв'ю свої доньок, де попросив їх пояснити, чому важливо переходити на українську мову в побуті.

"Мені цікаві такі спонтанні інтерв'ю у дітей, бо це несподівано для них, і в них немає часу щось вигадувати, тому і відповіді чесні. Мої діти говорили в побуті російською, меньше українською до 24 лютого. А потім щось змінилося. (тю, а що сталося)", — пише Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч зізнався, що його дуже дивує, що багатьох навіть початок вторгення не змусив задуматися про відмову від мови окупанта.

"В побуті це особиста справа кожного. Я теж іноді можу і російською. І багато людей і моєму оточені досі говорять російською, але звичайно в рази меньше ніж колись. Але публічний простір, спілкування з дітьми, медіа, все що за порогом вашої кухні має бути Україномовним, тоді і скоро на кухні, навіть одеській, у вас також буде все українською. Питання часу", — переконаний Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч наголосив, що ці зміни незворотні, тому всім, навіть у кого "челюсть рускоязичная", доведеться з цим змиритися.

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