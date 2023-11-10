На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч розповів, що до повномасштабного вторгнення і він сам, і його діти говорили в побуті російською мовою, але після 24 лютого все змінилося.

Анатолій Анатоліч показав коротеньке спонтанне інтерв'ю свої доньок, де попросив їх пояснити, чому важливо переходити на українську мову в побуті.

"Мені цікаві такі спонтанні інтерв'ю у дітей, бо це несподівано для них, і в них немає часу щось вигадувати, тому і відповіді чесні. Мої діти говорили в побуті російською, меньше українською до 24 лютого. А потім щось змінилося. (тю, а що сталося)", — пише Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч зізнався, що його дуже дивує, що багатьох навіть початок вторгення не змусив задуматися про відмову від мови окупанта.

"В побуті це особиста справа кожного. Я теж іноді можу і російською. І багато людей і моєму оточені досі говорять російською, але звичайно в рази меньше ніж колись. Але публічний простір, спілкування з дітьми, медіа, все що за порогом вашої кухні має бути Україномовним, тоді і скоро на кухні, навіть одеській, у вас також буде все українською. Питання часу", — переконаний Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч наголосив, що ці зміни незворотні, тому всім, навіть у кого "челюсть рускоязичная", доведеться з цим змиритися.

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