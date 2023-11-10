Відомий український дизайнер Андре Тан зізнався, що в житті ніколи не розмовляв українською мовою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан вирішив розповісти про українців у книзі рекордів Гіннеса, а також поділився одкровенням про те, як просувається його вивчення української мови.

Андре Тан відзначив, що Україна сама собою є рекордсменом — найбільшим округом Європейського континенту, який простягається на 603 628 квадратних кілометрів. Але крім цього українці відомі в світі іншими рекордами.

За Україною відзнаки найспівочіша нація, найдовше безперервне читання поетичних творів, найсильніша людина світу, найдовший прапор у світі. Також у нас була наша «Мрія» — найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак.

Крім того, Андре Тан похвалився, що й сам потрапив у книгу рекордів як наймолодший успішний дизайнер України.

"Але зараз не про це — я хочу зізнатися у коханні нашій українській мові! Мені складно давалося навчання, бо в житті я ніколи не розмовляв українською, і коли я навчався у школі в Харкові, у нас не було навіть такого предмету, як українська мова, до 5-го класу. Але зараз я обожнюю нашу соловʼїну та впевнений, що вона повинна бути занесена в книгу рекордів як наймилозвучніша!", — наголосив Андре Тан.

Також Андре Тан показав відео, як зачитує один зі своїх улюблених віршів Павла Глазового.

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