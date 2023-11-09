Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку є доступним на 9 листопада, кому потрібно довіритися своїй інтуїції.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 9 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Башта.

Довіряйте своїй інтуїції, Овен. Ви майже можете передбачити, коли має статися щось негативне, і якщо ви відчуєте проблему за кілометр, подумайте, що можна зробити, щоб її уникнути.

Ви можете припинити драму до того, як вона станеться, і навіть якщо це неминуча ситуація, зменшити її вплив на ваш день.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Сьогодні ви розраховуєте на свій успіх, оскільки робота, яку вам потрібно зробити зараз, окупиться пізніше. Подумайте двічі, перш ніж йти на компроміс задля економії часу.

Якщо важливо зробити все правильно, прагнете досконалості!

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Імператриця.

Інтуїція допоможе вам далеко, Близнюки. Ви розумна людина зі схильністю до екстрасенсорики.

Сьогодні налаштуйтеся на ту частину себе, яка бачить речі третім оком.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Імператор.

Сьогодні ви можете побороти великий приз. Якщо ви працюєте у сфері продажів або маркетингу, вам доведеться докласти трохи більше зусиль, щоб взяти на себе ініціативу та отримати бажаний приз.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Після важкого періоду може здатися, що ви застрягли у колії. Завжди є вихід, Лев.

Спочатку ви можете не помітити цього через почуття безсилля, але воно з'явиться, як тільки перестанете боятися пробувати.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Ваші почуття сьогодні впливають на вас максимально ефективно, викликаючи багато збентеження.

Зважувати свій вибір – це нормально, але постарайтеся не обмірковувати все надто довго, як тільки ви вирішили. Ви можете легко відмовити себе від правильного рішення.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Наближаються свята і ви любите віддавати більше, ніж отримувати подарунки від інших.

Заплатіть вже сьогодні, купивши комусь каву або купивши приємний подарунок, який можна пожертвувати святковій ялинці-ангелу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Колісниця.

Тримайся, Скорпіоне. Ви можете відчувати себе збентеженим, але ніколи не дізнаєтеся, наскільки приємно буде перетнути фінішну межу, якщо ви не протримаєтеся там.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Навколо вас багато кохання та підтримки. Можливо, ви не відчуваєте цього через свою незалежну натуру.

Однак, якщо ви будь-коли захочете отримати допомогу, все, що вам потрібно зробити, це попросити друга. Один буде там для вас!

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Іноді потрібно виграти, щоб програти. Ви можете зазнати невдачі в якійсь галузі свого життя, але не дозволяйте цьому турбувати вас прямо зараз. Все повернеться до вас у десятиразовому розмірі!

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Мечів.

Деякі люди можуть бути невпевненими у своєму виборі. Можливо, ви не зможете передбачити, коли у людини виникне тяжкий випадок. Ви можете зробити все можливе, тільки якщо їхнє рішення відступити вплине на ваші плани.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Меч.

Можливо вам доведеться виділити час для вирішення важливої ​​ситуації. Своєчасне повідомлення може виявитися скрутним при доставці. Але коли ситуація вимагає вашої уваги, не відкладайте це потім. Зроби це зараз.

Джерело: yourtango .

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