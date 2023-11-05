Під час інтерв'ю у програмі "Неймовірна правда про зірок", ведучий і блогер Микита Добринін відверто розповів про свій досвід боротьби з панічними атаками. Він поділився тим, що в минулому переживав ці атаки та активно працював над їх подоланням спільно з лікарями та психологами.

Нині він більше немає подібних проблем, і знайшов способи переключення уваги. Микита висловив вдячність йозі та дихальним практикам за допомогу в цьому процесі, пов'язуючи свій успіх у боротьбі з панічними атаками з досвідом війни.

"Проробляв це з лікарями, психологом. Зараз ні. Потрібно перемикатися. Мені допомогла сильно йога та дихальні практики" - ділиться Добринін. Він додав, що стрес та війна сильно на нього вплинули, а також на його шлюб.

Він також розповів про свої попередні шлюби, зокрема, про розлучення з Вікторією Головіною, яке сталося, коли йому було 28 років. Це розлучення було наслідком його молодості та недостатнього досвіду в житті. У червні 2023 року він також розлучився з Дашею Квітковою, що було викликано стресом та складним періодом у його житті.

Раніше, як зазначив Микита Добринін, він почувається погано і розгублено: "Погано... Якась розгубленість. Не розумію чого хочеться", - відверто написав шоумен. Однак додав, що зараз не час опускати руки: "Не маємо права здаватися. Є люди, яким потрібна наша допомога, а допомога ближньому надасть вам сил у відповідь".

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