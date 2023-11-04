Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук поділилася трагічною історією від дівчини, з якою вона працює — її дядько-артилерист боровся за те, щоб ми могли жити в вільній Україні, і поклав заради цієї мети своє життя.

"На відео Саша, український військовослужбовець з позивним «Міха». На початку повномасштабного вторгнення, коли кожна новина була сповнена болем і героїзмом наших людей, він добровільно пішов на фронт зі словами: «Там гинуть молоді хлопці, я не можу сидіти вдома. Я не так вихований»", — пише Іванна Онуфрійчук.

Онуфрійчук розповіла, що за рік перебування на фронті Міха встиг попрацювати на найгарячіших напрямах: Донецький, Бахмутський, Ізюмський, Харківський та інших.

"Племінниця, з якою я працюю, розповідає, що коли він дзвонив до рідних, то завжди жартував. Казав, що для «них» (росіян) кінець буде один. Він вірив в це і щодня робив для цього все. Саша дуже любив життя, а ще більше він любив свою сімʼю. Найбільшим щастям для нього була його 2-річна донечка. Та, на жаль, вона знатиме про тата лиш з розповідей, а побачити зможе його лише з фото на памʼятнику", — наголосила Іванна Онуфрійчук.

Онуфрійчук додала, що «Міха» загинув під час виконання бойового завдання, запустивши свій останній снаряд для окупантів.

"У відео поєднані кадри з кліпу "Антитіла" до пісні «Фортеця Бахмут» та особисті відео Саші... Ці кадри показують, що війна — це реальність, а «Богами війни» стають звичайні хлопці, у яких все життя попереду... Тож ми маємо памʼятати про кожного, хто віддав своє життя за Україну. Бути вдячними та щодня робити щось, аби допомагати. Дякую всім військовослужбовцям! І вічна памʼять та слава тим, хто назавжди в строю🙏🏽", — пише Іванна Онуфрійчук.

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