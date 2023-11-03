Дивовижні речі можна зробити з лампочок, подаруйте їм друге життя за допомогою цих креативних ідей.

Не потрібно викидати лампочки, що перегоріли, у сміття. Натомість подумайте про те, щоб перетворити їх на унікальний аксесуар для дому.

Від декоративних підвісних ваз до милих снігових куль існує безліч варіантів майстерності з лампочками.

Багато з цих проектів своїми руками прості і вимагають лише кількох недорогих матеріалів.

Однак не всі лампочки підходять для рукоділля.

Старі флуоресцентні версії можуть містити токсичні матеріали, такі як ртуть, тому краще уникати їх використання.

І не забувайте одягати рукавички, захисні окуляри та закривати тіло довгими рукавами, взуттям та брюками під час роботи зі склом.

Вази для бутонів

Подаруйте лампочкам друге життя, створивши колекцію ніжних ваз із бутонами. Ці маленькі судини ідеально підходять для прикрашання полиці або унікальної химерної підвісної вітрини. Їх легко зробити своїми руками. Крім того, вони мають творчий спосіб кріплення лампочок.

Міні-тераріум

Створіть крихітний світ природи всередині старої лампочки з мохом, повітряними рослинами та іншою дрібною зеленню. Також можна створити міні-тераріум завдяки знанням рослин та інструкціям, зробленим своїми руками.

Для тих, кому подобається ідея, але турбується про її виконання, в Інтернеті можна знайти готові версії, наприклад, ці тераріумні лампочки.

Орнамент у вигляді сніговика.

Чи думаєте про те, щоб включити святковий виріб сніговика у свої плани зимового декору? Готового сніговика можна використовувати як прикрасу або поставити на полицю або камінну полицю.

Новорічні іграшки

Маленькі лампочки-нічники стануть ідеальним матеріалом для простої святкової прикраси чи гірлянди. Це простий спосіб виготовлення блискучих лампочок своїми руками з використанням блискіток і, так, mod podge.

Подумайте про вибір синього блиску для прикраси Ханукі, червоного чи зеленого для різдвяного декору або кількох кольорів для будь-якого свята.

Джерело: bobvila .

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