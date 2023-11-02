Якщо ваш унітаз засмічений і у вас немає вантуза, настав час виявити творчий підхід.

Ось як можна прочистити унітаз, використовуючи речі, які вже є у ваших шафах.

Якщо у вас немає вантуза, ви не знаєте, як занурити унітаз, або якщо ви намагалися використовувати вантуз, але він не спрацював, у вас є кілька варіантів прочистки, перш ніж вдаватися до сантехніки.

Налийте трохи гарячої (але не киплячої) води

Якщо ви помітили неприємний засмічення або унітаз не змиває воду, краще налити в нього трохи гарячої води. Ви можете повернути кран у раковині або ванні у ванній кімнаті на максимальну температуру або трохи нагріти воду на плиті, але не доводити її до кипіння. Вилийте його в каналізацію та залиште на кілька хвилин, щоб перевірити, чи послабить він засмічення. Ви дізнаєтеся, чи увінчалися ваші зусилля успіхом, якщо побачите, що вода почала стікати. Потім спустіть воду в унітаз чи дві.

Нанесіть трохи мила для посуду

Якщо вам потрібно прискорити процес очищення, візьміть із кухні трохи засобу для миття посуду та видавіть його в унітаз (близько 1/4 склянки). Залиште мило на 5-10 хвилин, щоб воно встигло стекти в каналізацію і дістатися засмічення. Потім додайте в миску гарячу воду (знову ж таки, не окріп) і дайте мильній суміші відстоятися.

Змішайте харчову соду та оцет

Хто знав, що те, чого ви навчилися у початковій школі, допоможе прочистити унітаз? Не намагайтеся використовувати цей трюк в унітазі, який вже заповнений до країв - вам потрібно або спочатку злити частину води, або почекати, доки рівень води не знизиться. Ось що потрібно зробити: вилийте в злив унітазу 1 склянку харчової соди і 1 склянку оцту. Коли оцет і харчова сода поєднаються, природна хімічна реакція вибухне і послабить засмічення. Приблизно через 30 хвилин додайте трохи гарячої води і подивіться, чи вона стіче. Якщо це так, то все готове.

Використовуйте туалетну йорж

Це може здатися трохи неприємним, але якщо ви справді у скрутному становищі і вантуз для унітазу не видно, візьміть йоржик для унітазу і направте щетину в каналізацію. Кілька разів прокачувати вгору і вниз має бути достатньо, щоб послабити засмічення та усунути засор у найкоротші терміни.

Розмотайте дротяну вішалку

Якщо у вас немає доступу до зливної змії, ви можете зробити її самостійно, використовуючи дротяну вішалку з шафи. Просто розмотайте вішалку так, щоб вона була повністю прямою, за винятком гачка. Потім оберніть гачок невеликою ганчіркою, щоб не подряпати і не пошкодити порцеляну, і, надівши гумові рукавички, обережно нахиляйте вішалку вниз по сливу, поки не знайдете засмічення.

Джерело: bobvila .

Останні новини:

Високі рахунки за комуналку можуть приходити через погану якість води: українцям дали важливі поради

У будинку завжди буде чисто: основні поради щодо прибирання, які слід використовувати щомісяця

Які недорогі речі допоможуть підтримувати лад у будинку