Гороскоп Таро: прогноз Таро на період з 30 жовтня по 5 листопада.

Дізнайтеся, що карти Таро готують Леву, Діві, Скорпіону, Стрільцю та іншим знакам зодіаку цього тижня?

ОВЕН (21 березня – 20 квітня)

Кохання: Трійка Кубків.

Настрій: Помірність

Кар'єра: Башта

Ваша мотивація до успіху може призвести до вибору нового курсу, який наблизить вас до реалізації вашої мрії. На цьому тижні ви, можливо, зможете взяти на себе ще більше роботи завдяки підвищенню ефективності. Прибуток очікується від інвестицій в акції. Можливо, вам доведеться покрити непередбачену фінансову надзвичайну ситуацію, пов'язану із найближчим родичем. Цього тижня одиноким людям слід спілкуватися та спілкуватися без обмежень.

Щасливе число: 2

Щасливі кольори: лимон.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 20 травня)

Кохання: Туз Жезлів

Настрій: Повішений

Кар'єра: Колісниця

Цього тижня вам доведеться старанно працювати над ретельним плануванням своїх стратегій, оскільки ви не погоджуватиметеся на середнє значення. Різка зміна інтер'єру вашого будинку чи навколишнього середовища стимулюватиме вашу творчість і допоможе вам досягти кращих результатів. Зосередьтеся на своєму нинішньому положенні на робочому місці, і ви зможете досягти успіху. Було б розумно поєднати свої плани після виходу на пенсію та запланувати майбутнє. Не вкладайте гроші у ризиковані справи.

Щасливе число: 22

Щасливі кольори: індиго.

БЛИЗНЮКИ (21 травня – 21 червня)

Кохання: Двійка монет

Настрій: Сонце

Кар'єра: Диявол

У вас може бути багато ідей, які допоможуть вам бути на передньому краї у всіх сферах життя. Скористайтеся цією нагодою, щоб реалізувати професійні плани, які ви обмірковували. Ви можете зробити значний вплив у своїй галузі. Ті, хто займається імпортно-експортною торгівлею, мають змогу отримати кругленький прибуток від вигідної угоди. Успіх дитини чи молодої людини може підвищити репутацію сім'ї. Тим, хто має серйозні романтичні стосунки, слід встановити межі, щоб запобігти власницькій поведінці.

Щасливе число: 1

Щасливі кольори: ніжно-рожевий.

РАК (22 червня – 22 липня)

Кохання: Четвірка Жезлів

Настрій: Світ

Кар'єра: Чарівник

У вас є природні здібності до лідерства, інші можуть звертатися до вас за порадою. Швидше за все, ви отримаєте бонус як визнання та компенсацію за ваші зусилля. Зараз чудовий час, щоб скористатися ринковими можливостями та вкласти частину своїх грошей у нові підприємства. Здорова віддача від інвестицій цілком можлива. Зверніться до молодого члена сім'ї, який намагається прийняти важливі рішення. Якщо ви дбаєте про свої романтичні стосунки, ви не повинні дозволяти нікому вставати між вами та вашим партнером.

Щаслива кількість: 18

Щасливі кольори: золотисто-коричневий.

Лев (23 липня - 23 серпня)

Кохання: Дурень

Настрій: Колісниця

Кар'єра: Трійка мечів

Завдяки вашому величезному досвіду та знанням ви зможете залишатися на крок попереду конкурентів. Якщо пощастить, ваше начальство може делегувати престижну відповідальність. Виконайте його впевнено і ви вийдете переможцем. Якщо ви і член сім'ї нещодавно посварилися, можливо, ви маєте шанс помиритися; скористатися моментом. Деякі з вас, можливо, залишаться в екстравагантному настрої і трохи витрачаються. В особистому житті у вас можуть виникнути непорозуміння, які вам слід подолати спокійно та швидко.

Щаслива кількість: 3

Щасливі кольори: бежевий.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)

Люблю силу

Настрій: Лицар Мечів

Кар'єра: Місяць

Ваша переконаність і завзятість можуть стати однією з найсильніших сторін цього тижня. Вони можуть дозволити вам залишатися повністю зосередженими та відданими одному завданню. Старші офіцери можуть визнати ваш талант та здібності та дозволити вам керувати з перших позицій. Підприємці можуть збільшити відвідуваність та прибуток свого закладу. Якщо ви приділятимете більше уваги потребам своїх близьких, ваше сімейне життя може стати щасливішим.

Щасливе число: 7

Щасливі кольори: пурпуровий.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)

Кохання: Сонце

Настрій: Путівник

Кар'єра: Сімка монет

Ясне мислення та логічне міркування можуть допомогти вам прийняти розумні життєві рішення. Не втрачайте впевненості у стресових ситуаціях. Ваш ентузіазм може призвести до появи лідерських можливостей на роботі, що призведе до збільшення зарплати та просування по службі. Можливо, вам доведеться в найкоротший термін організувати збори, щоб відзначити радісну чи знаменну подію. Досягненнями учнів можуть пишатися їхні батьки. У ваших романтичних стосунках може виникнути деяка двозначність чи невизначеність, яку ви повинні відповідально та у пріоритеті дозволити.

Щасливе число: 9

Щасливі кольори: червоний.

СКОРПІОН (24 жовтня - 22 листопада)

Кохання: Король монет

Настрій: Справедливість

Кар'єра: Ієрофант

На цьому тижні ви, ймовірно, будете сповнені ентузіазму та позитивної енергії, які можуть просунути вас вперед і опинитися в центрі уваги. Охочі розпочати підприємницький шлях можуть отримати пораду та допомогу від досвідченої людини. Ті, хто чекає на романтичне підтвердження, можуть отримати позитивну відповідь від свого партнера. Ваш напружений робочий графік може спричинити певний стрес. Однак цілком імовірно, що ваші попередні зусилля можуть призвести до фінансової вигоди. Домашні свята та радісні події подарують вам та вашим близьким гарний настрій.

Щаслива кількість: 15

Щасливі кольори: зелений папуга.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)

Кохання: Трійка Жезлів

Настрій: Повішений

Кар'єра: Колісниця

Наполегливою працею ви зможете досягти всіх цілей на тиждень. Зміна пріоритетів може допомогти вам досягти успіху в майбутньому. Якщо ви добре справляєтеся зі своєю роботою, начальство може підвищити зарплату або підвищити по службі. З погляду відносин цей тиждень виглядає переможним. У романтичних відносинах ви і ваш партнер, ймовірно, почуватиметеся досить комфортно, щоб поділитися один з одним своїми найглибшими думками та емоціями. Зустрічі на вихідних можуть стати чудовим способом провести час із близькими та стати ближчими до тих, хто у вас уже є.

Щасливе число: 5

Щасливі кольори: небесно-блакитний.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 21 січня)

Кохання: Трійка Кубків.

Настрій: Помірність

Кар'єра: Башта

Було б краще, якби ви цього тижня стежили за призом, дивлячись на світлий бік речей. Розширення вашої соціальної мережі може призвести до розвитку цінних професійних зв'язків. Ті, хто очікує на результати інтерв'ю, можуть отримати позитивні новини. Гроші, які були затримані протягом тривалого часу, можуть нарешті бути передані вам, що покращить ваше фінансове становище. Ті, хто хоче знайти другу половинку, можуть отримати допомогу від сім'ї та друзів.

Щасливе число: 22

Щасливі кольори: фіолетовий.

ВОДОЛІЙ (22 січня - 19 лютого)

Кохання: Дурень

Настрій: Король Жезлов

Кар'єра: Судження

Щоб підійти до життя з більшою впевненістю та зрілістю, ви повинні відпустити свої тривоги, страхи та побоювання. Якщо ви хочете внести позитивні зміни до свого життя, вам потрібно вийти із зони комфорту. Можливо вам доведеться взяти на себе додаткові обов'язки на професійному фронті. Не хвилюйтеся; ти щось придумаєш. Інвестиції в акції та акції можуть принести гарний прибуток, якщо ви використовуватимете обережні стратегії. Тримайтеся подалі від суперечок удома, оскільки без вашого втручання ситуація, ймовірно, покращає.

Щаслива кількість: 3

Щасливі кольори: жовтий.

РИБИ (20 лютого – 20 березня)

Кохання: Двійка монет

Настрій: Правосуддя

Кар'єра: Імператор

Ваш рівень енергії, ймовірно, підвищиться, що призведе до успіху. Деякі з вас, ймовірно, заслужать повагу старших завдяки своїй чудовій роботі. Інвестування в акції може призвести до фінансової вигоди, якщо ви ретельно плануватимете і використовуєте продуману стратегію. Народження дитини або пропозиція руки та серця молодої людини, ймовірно, покращить настрій кожного. Партнер може здивувати вас офіційною пропозицією, і деякі з вас можуть піти під вінець. Підтримка дисциплінованого способу життя та заняття здоровими практиками допоможуть вам залишатися енергійними та здоровими.

Щасливе число: 7

Щасливі кольори: шоколад.

Джерело: hindustantimes .

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