Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" відзначив Олега Кензова званням "чмоня тижня".

"І навіть не за те, що він перебуває за кордоном, а він справді там перебуває, а за те, що він як артист, який позиціонує себе українським артистом, продовжує випускати пісні російською мовою. Нещодавно в Олега вийшов кліп, називається він "Я цілую твої щоки", і у цьому кліпі Олег так красиво плаває на яхті, ну а в Instagram фоткається на тлі відомих європейських пам'яток", — заявив Слава Дьомін.

Дьомін відзначив, що зараз Олег Кензов у мережі вихваляється подорожами, новими кліпами російською мовою, а востаннє артист спілкувався українською мовою у себе в Instagram 28 серпня, коли згадував про свого давнього друга, який зараз служить в ЗСУ, і організовував для нього збір. Крім того, раніше Кензов співав пісню про Валерія Залужного.

"Але одразу питання до Олега: от чому нові пісні російською мовою? Це на яку аудиторію розраховано? Якщо на українську, то треба бути артистом-камікадзе, щоб випускати пісню російською, якщо на російську аудиторію, тоді звання "чмоня тижня" підтверджується, бо мені здається, що в такий час вже точно на двох стільцях всидіти неможливо", — наголосив Слава Дьомін.

Слава Дьомін додав, що коментарі у Олега Кензова закриті, і писати йому можуть лише ті, кому він дозволив це робити, а на пропозицію співакові дати свій коментар, відповіді поки немає.

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