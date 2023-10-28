На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча відверто розповіла, як відбувався її перехід на українську мову.

"На жаль, я не розмовляла українською з самого дитинства, в моїй київській школі українська також була не одразу, серед моїх однолітків у школі, дворі, ніхто не розмовляв мовою своєї країни. В школі, якось непомітно, все навчання перейшло на українську, але діти між собою на перервах все одно розмовляли російською", — пригадує Катя Осадча.

У 2003 Осадча прийшла працювати на телебачення, з 2005 почала вести проєкт "Світське життя", для якого швидко перейшла на українську, хоча майже всі герої її програм були російськомовні.

Коли ввели квоти на мову на телебаченні, Осадча з командою почали вмовляти героїв давати інтерв‘ю українською, обіцяли допомагати підбирати слова і вирізати помилки, але хтось погоджувався, а хтось категорично не бажав переходити на українську.

"На жаль, тільки з повномасштабним вторгненням багатьом стало зрозуміло, що українська це наша ідентичність, що мова відрізняє нас від ворога. Що вночі всі військові переходять на українську, що б там не казали про те, що на фронті теж є російськомовні", — наголосила Катерина Осадча.

Осадча додала, що герої програм тепер теж усі співають і розмовляють українською, і її дуже тішить, що в Києві тепер зрідка почуєш російську, і що на Рейтарській вся модна молодь розмовляє українською.

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