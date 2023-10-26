Популярна українська співачка Тіна Кароль , яка раніше потрапила у скандал через відмову поїхати на обіцяний концерт на передовій, здивувала своїх шанувальників, випустивши свою нову пісню під назвою "Не святі". У цій музичній композиції співачка знову співає про тему кохання, і її глибокі емоції мали привернути увагу до нового виконання.

Незважаючи на те, що публіка вперше почула "Не святі" 26 жовтня, відеокліп до цієї пісні поки не було представлено. У тексті пісні Тіна Кароль розповідає про те, як іноді потяг до людини може бути одночасно і спокусливим, і небезпечним. Ця людина наче магніт, який з кожним днем ​​притягує нас сильніше, і ми прагнемо поринути у його обійми.

Однак звернення Кароль оцінили далеко не всі, багато хто звернув увагу на схожість обкладинки Кароль з обкладинкою однієї з пісень запроданки Ані Лорак, що втекла і будувала кар'єру в Росії.

«Гарно, привабливо і щось цікаве; ви нарешті випустили пісню! Довго чекали, але є деякі питання; десь я вже бачила таку обкладинку) а! точно! це ж точно як в альбомі «Я жива» Ані Лорак 😊 ех, Тіночка, що ж ти так розсіяно?)😂. Заставка, як У Ані Лорак. Чи наслідує її? Але пісня гарна» - пишуть у мережі українці.

«Коли я створюю світи – а це поняття я використовую для слова "ПІСНЯ", то в процесі завжди є дві речі: самопожертва та самовіддача. Саможертва у творчості – це безсонні ночі, ізоляція від навколишнього світу та жертви на різних рівнях» - раніше написала Кароль.

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