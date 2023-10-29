Супермаркети показали, як змінилися ціни на борщовий набір в Україні у жовтні порівняно з вереснем.

Ціни на овочі, які використовуються для приготування борщу, залишаються стабільними, але за останні два тижні вартість деяких овочів збільшилася, хоча є і ті, які в ціні зменшилися. Такі дані можна помітити, проаналізувавши ціни на овочі, що були опубліковані на спеціалізованому сайті Мінфін.

Наприклад, ціни на молоду картоплю в порівнянні з попереднім місяцем підвищилися на майже гривню і тепер становлять 14,20 гривень за кілограм.

Молода капуста також подорожчала на декілька копійок, до рівня 17,63 гривень за кілограм. Місяць томц вона коштувала 16,88 гривень за кілограм. Вартість буряка, навпаки, зменшилася на кілька копійок і становить 8,02 гривні за кілограм. Ціни на буряк в минулому місяці становили 8,77 гривні за кілограм.

Біла цибуля подорожчала і тепер коштує 46,10 гривень за кілограм, порівняно зі значенням 38,84 гривень за кілограм раніше. Ріпчаста цибуля подорожчала з 11,98 гривень за кілограм до 12,23 гривень за кілограм. А от ціни на синю цибулю значно підвищилися з 9,83 гривень за кілограм до 33,00 гривень за кілограм.

Що стосується ціни на моркву, то цей овоч став дешевше. Зараз кілограм моркви можна придбати за 8,85 гривні, тоді як місць тому ціни були вищими - 10,57 гривень за кілограм.

Експерти передбачають, що протягом останніх днів жовтня та весь листопад ціни на овочі для борщового набору будуть зростати. За їхніми словами, цей ріст цін обумовлений двома основними факторами. По-перше, це збільшення вартості зберігання та транспортування овочів через зростання тарифів на електроенергію для промислових виробників та подорожчання пального.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.