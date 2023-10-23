Дізнайтеся, що на вас чекає сьогодні, прочитавши цей щоденний гороскоп. Чи зірки будуть сприятливими у вашому знаку? Це можна дізнатися тут. Гороскоп на сьогодні допоможе вам ухвалити найкращі рішення. ОВЕН

21 березня – 19 квітня Сьогодні день пройде нормально в робочій та сімейній обстановці, і ваші турботи будуть більше пов'язані з любов'ю. Ви вже деякий час зустрічаєтеся з людиною, яка вам дуже подобається, але щось між вами не зовсім гаразд. Ваша мова кохання пов'язана з турботою та увагою. Ви б хотіли, щоб ця людина цілий день думала про вас, питаючи, як минув день, або радячи вам зустрітися, але цього ніколи не відбувалося. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Протягом деякого часу ваше життя наповнене надто великою кількістю повсякденних зобов'язань, і ви ставитеся до них як до величезного тягаря, який не дає вам дихати. Ваш стрес досягнув такого високого рівня, що ті, хто вас любить, турбуються про вас. Ви більше не ставитеся до них так, як раніше, і, можливо, з кимось ви навіть перейшли межу. Вам потрібна невелика організація, щоб впоратися з цією ситуацією по-іншому, тому було б чудово купити блокнот. Розставте пріоритети і викреслюйте список у справі, виконуючи ці дії по одному. З іншого боку, вам було б чудово зайнятися фізичними вправами, бажано вранці. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Ви дуже важливі для своїх близьких і тому ви завжди в епіцентрі урагану. Ви даєте найкращі поради, і з вами дуже весело, тому не дивно, що ваше соціальне життя стало божевільним. Крім чарівності та грації, ви також маєте дар заспокоювати будь-кого, хто цього потребує. Ваші друзі та сім'я дуже люблять вас, але це правда, що ви дуже легко викликаєте у них прихильність. І тому сьогодні ви комусь знадобиться з особистої справи. На щастя, ви будете експертом у тому питанні, в якому їм потрібна допомога, тому що досвід буде на вашому боці, і ви зможете дати їм найкращу пораду. РАК

21 червня – 22 липня Щось, наприклад проект, останнім часом вас дуже мотивує та надихає. Це навіть причина, через яку ви щоранку прокидаєтеся щасливими. Вже з однієї цієї причини варто витратити на це весь свій час, хоча це й не коштуватиме вам багато; видно, що ти захоплений цим. Ви отримаєте погані відгуки від заздрісників, які захочуть, щоб ви поклали цьому кінець, але не дозволяйте їм зупинити вас. Пам'ятайте, що є речі, яких можна досягти тільки якщо ви ризикуєте, і тепер ви готові на все. Майте на увазі, що ще не час звільнятися з роботи, тому продовжуйте працювати над нею у вільний час. З іншого боку, вам слід нарешті поговорити з кимось, про кого ви все ще думаєте. Спробуйте, тому що в цьому випадку ви знаєте, що вони мудрі та їхні поради принесуть вам користь. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Ви робите у своїй роботі щось, що вам не подобається, але це не повинно бути причиною для такого великого смутку. Ви просто робите цю ситуацію набагато болючішою і стомливішою, ніж вона є насправді, майте на увазі. Це більше не має нічого спільного ні з тим суперечкою з вашим партнером, ні з цим неспокійним завданням; це вже щось, що йде зсередини тебе. Ви можете думати про зміну роботи, але сьогодні не найкращий день для цього. Зараз ваші фінанси стабільні, і відмова від того, що у вас є, означатиме велику втрату вашої купівельної спроможності. Зачекайте ще трохи, ваша сім'я та ваш партнер підтримають вас, коли настане час. Коли це станеться, будьте вдячні за те безумовне кохання, яке вони завжди вам дарували, і відсвяткуйте разом з ними початок нового етапу. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Зірки дадуть вам сили впоратися з будь-якими невдачами, з якими ви, можливо, зіткнулися останніми днями, Діво. Ви пройшли через деякі труднощі, але позитив ніколи не залишав вас і тому небеса винагороджують вас. Вам це не проблема; ви експерт із стійкості і змогли витримати тисячу і один удар, жодного разу не втопивши в цій склянці води. Ніколи не дозволяйте тяжкому життю відібрати цю силу подолання, тому що саме воно робить вас досі непереможним. Ти також непереможний у коханні. Якщо є якась проблема з минулого, яка сьогодні набула чинності, постарайтеся відкласти її убік. Можливо, справа у зраді чи зраді, але все це вже в минулому. Ваш партнер змінився і ви погодилися пробачити цю помилку. ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

В останні кілька днів ви поводилися трохи нестерпно, тому що продовжуєте чіплятися до всього, що роблять інші. Не всі ми однакові, і не повинні бути однаковими, тому вам доведеться визнати, що ваш погляд не завжди може бути правильним. Мало того, інші люди мають повне право висловити свою думку.

Що стосується романтичних відносин, то протягом кількох тижнів ви влаштовували онлайн-побачення з людьми, які, на вашу думку, були фізично та морально привабливими. Зрештою, ви не зовсім порозумілися з жодним з них, і, можливо, проблема в тому, що ви не зосереджуєтеся тільки на одній людині. Як ви вважаєте, чи можуть на вас вплинути стосунки ваших найкращих друзів? Думаю про це.

Вибір партнера - дуже інтимне і особисте питання, і зараз ви вже повинні це більш ніж ясно розуміти. Ваш спосіб життя зовсім інший, Терези.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Ви перебуваєте в неймовірному спаді вже кілька днів, і все йде не так, як вам хотілося б. Однак, схоже, хмарне небо проясниться. Вам слід скористатися тим, що вам легше проводити час зі своїми близькими.

Якщо навіть у цьому випадку вам це не до вподоби, нічого страшного. Насолоджуйтесь цим чудовим вівторком, щоб провести трохи часу наодинці з собою, але без мук у голові, з якими ви ходили тижнями. Виконайте кілька вправ на розслаблення, наприклад йогу або медитацію, прийміть приємний душ або прогуляйтеся горами.

Ви знаєте себе краще, ніж будь-хто інший, і знаєте, що вам потрібно, щоб подбати про себе і підняти собі настрій, тому слухайте своє тіло. Ваш партнер це оцінить, оскільки вже кілька днів піклується про вас. Порадуйте їх сьогодні, адже спільно проведений час підніме настрій.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Ви відпустили проект, бо вважали його неможливим, але сьогодні він повернувся до ваших думок. Можливо, це заклик зірок, щоб вселити у вас впевненість і сказати, що не все так втрачено, як ви думали. Це нова можливість втілити свої мрії у реальність. Невже ви справді збираєтеся її відпустити?

Сьогодні, коли тиждень уже розпочався, у вас буде чудовий день, щоб розпочати роботу. Вам також не доведеться починати з нуля, оскільки завжди можете продовжити з того місця, на якому зупинилися. Рим будувався не за один день, і якщо ви хочете, щоб цього разу все запрацювало, вам доведеться зробити все можливе.

Якщо ви хочете, щоб цього разу все вийшло, ви повинні завжди прислухатися до того, що вам підказує ваша інтуїція; це не підведе вас. Важливо не тільки викладатися на повну, а й поважати перерви, тому встановіть графік.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Ух ти, сьогодні ти прокинувся з бунтарським духом. Вам не подобається ваше життя і ви думаєте змінити його раз і назавжди. Бажання адаптуватися до кращої ситуації — це людська думка, що повторюється, але цього разу вона сильно вдарила по вас.

Якщо ви хочете радикально змінити своє життя, дуже важливо почати робити ці маленькі кроки зараз. Вам не обов'язково робити все це просто зараз, тому що ви можете почати думати про це сьогодні, а матеріалізувати це пізніше. Це дозволить вам закінчити зводити кінці з кінцями та побачити, що ви хочете змінити, а що ні.

З іншого боку, у сфері кохання ця особлива людина дедалі ближче з'являється у вашому житті. Насправді, можливо, якщо ви прислухаєтеся до того, що каже ваша інтуїція, ви вже знаєте, де вони з'являться. Це буде те, що ви завжди хотіли.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Ви відокремлюєте себе від свого духовного боку, стаючи такою матеріалістичною людиною, і це впливає на вашу близькість до зірок. Ви нехтуєте найнеобхіднішим у житті, і зазвичай ви не такі. Насправді це саме те, що ви цінуєте у своїх близьких.

Для початку забудьте про ті дорогі подарунки, які ви дарували останнім часом і даруйте собі. Ви творча людина, не забувайте про свій дар створювати символічні деталі без необхідності витрачати багато грошей. Зрештою матеріальне благо виходить із моди, а щось сентиментальне завжди стає вічним.

У коханні, можливо, сьогодні ти матимеш досвід, який повністю оновить тебе. Зверніть увагу на тих, з ким ви зустрічаєтеся щодня, тому що серед них ви знайдете те, про кого ви не зможете забути. Зверніть увагу: доля завжди надсилає сигнали, перш ніж діяти.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

У вас були успіхи на роботі, і начальство це помітило, але, можливо, сьогодні на вас чекає спад. Твоя голова не там, де маєш бути, і все, що ти думаєш, це твоє особисте життя. Справи йдуть не так, як вам хотілося б, і, можливо, цього разу винні ви.

Можливо, ви зараз самотні, і це пов'язано з тим, що ви надто багато уваги приділяєте своїй зовнішності і недостатньо своєму серцю. Крім того, коли вас хтось приваблює фізично, ви дуже швидко знаходите недоліки в ньому і не дозволяєте нікому пройти повз. Спробуйте також подивитися на переваги інших.

Джерело: magic.horoscope.

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