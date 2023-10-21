У НБУ пояснили, що важливою особливістю є те, що термінали реагують на лумінесценцію паперу.

Згідно із заявами Валерія Строчкова, який обіймає посаду начальника управління організації виготовлення та захисту грошей в Департаменті грошового обігу Національного банку України (НБУ), були виявлені проблеми з банківськими терміналами в Україні, де деякі апарати не приймають частину банкнот.

За його словами, особливі труднощі можуть виникнути із новими, щойно випущеними купюрами. Також інколи проблемою стають випрані гроші або ті, що мають забруднення та пошкодження.

В НБУ пояснили, що важливою особливістю є те, що термінали реагують на лумінесценцію паперу, тому іноді справжні банкноти можуть бути відхилені через випраний стан або інші пошкодження. Такі пошкоджені банкноти можна обміняти в банку без необхідності проведення додаткових експертиз Національним банком України (НБУ).

На додаток до цього, уповноважені банки згідно із вимогами НБУ повинні приймати від населення значно пошкоджені банкноти гривні і передавати їх на експертизу до Національного банку. Громадяни також можуть звертатися з такими пошкодженими банкнотами до підрозділів НБУ в обласних центрах (Київ, Львів, Одеса, Хмельницький, Харків, Дніпро). Щоб отримати компенсацію, важливо, щоб було збережено принаймні 55% купюри.

Нещодавно Національний банк України (НБУ) вніс зміни до положень, які обов'язують всі банки, що обмінюють пошкоджені доларові купюри на нові (інкасо), вказувати вартість і строки обміну. Для такого обміну може знадобитися сплата комісії.

Джерело: The Page.

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